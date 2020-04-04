27.18 / 27.66 29.20 / 29.85
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

У знаменитого боксера от коронавируса умер второй близкий человек за неделю (фото)

14:01 4 апреля 2020 215
Энтони Ярд
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Звезда британского бокса Энтони Ярд, выигравший 19 из 20 боев в профессиональной карьере (в августе 2019-го он проиграл россиянину Сергею Ковалеву поединок за титул чемпиона мира по версиии WBO), сообщил об очередной трагедии в его семье.

На прошлой неделе от коронавируса умер его отец. А спустя несколько дней жертвой COVID-19 стала бабушка Ярда.

«Мы потеряли мою бабушку из-за этого вируса. Мой отец и его мать умерли с разницей в несколько дней.

Все серьезно! Люди продолжают выходить на улицу, когда делать это не надо. Я знаю, что существует много мнений о Covid-19, и у меня есть свое. Но я знаю лишь то, что мнения не стоят того, чтобы рисковать вашей жизнью и жизнями других. Просто оставайтесь дома.

Покойся с миром, папа. 27.03.20.

Покойся с миром, бабушка. 02.04.20.

Всем сердцем с теми, кто страдает в это время", — написал Энтони Ярд в Instagram.

Напомним, что чемпион Европы и интернациональный чемпион по версиии WBO должен был драться 11 апреля в О2 Arena в Лондоне против своего соотечественника Линдона Артура, но вечер бокса отменили из-за распространения COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Ирина Морозюк рассказала, как победила коронавирус.

Фото Boxing Scene

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

лукашенко и зеленский

«Россия дает шанс»: Лукашенко считает, что Зеленский должен провести выборы на Донбассе

карантин из-за коронавируса

Коронавирус не может убивать людей много месяцев: ученый рассказал, когда закончится карантин

иван вакарчук

Умер экс-министр Иван Вакарчук — отец Святослава Вакарчука

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер