Спорт

У знаменитого боксера от коронавируса умер второй близкий человек за неделю (фото)

Звезда британского бокса Энтони Ярд, выигравший 19 из 20 боев в профессиональной карьере (в августе 2019-го он проиграл россиянину Сергею Ковалеву поединок за титул чемпиона мира по версиии WBO), сообщил об очередной трагедии в его семье.

На прошлой неделе от коронавируса умер его отец. А спустя несколько дней жертвой COVID-19 стала бабушка Ярда.

«Мы потеряли мою бабушку из-за этого вируса. Мой отец и его мать умерли с разницей в несколько дней.

Все серьезно! Люди продолжают выходить на улицу, когда делать это не надо. Я знаю, что существует много мнений о Covid-19, и у меня есть свое. Но я знаю лишь то, что мнения не стоят того, чтобы рисковать вашей жизнью и жизнями других. Просто оставайтесь дома.

Покойся с миром, папа. 27.03.20.

Покойся с миром, бабушка. 02.04.20.

Всем сердцем с теми, кто страдает в это время", — написал Энтони Ярд в Instagram.

Напомним, что чемпион Европы и интернациональный чемпион по версиии WBO должен был драться 11 апреля в О2 Arena в Лондоне против своего соотечественника Линдона Артура, но вечер бокса отменили из-за распространения COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Ирина Морозюк рассказала, как победила коронавирус.

Фото Boxing Scene

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