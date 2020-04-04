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У знаменитого боксера от коронавируса умер второй близкий человек за неделю (фото)
Звезда британского бокса Энтони Ярд, выигравший 19 из 20 боев в профессиональной карьере (в августе 2019-го он проиграл россиянину Сергею Ковалеву поединок за титул чемпиона мира по версиии WBO), сообщил об очередной трагедии в его семье.
На прошлой неделе от коронавируса умер его отец. А спустя несколько дней жертвой COVID-19 стала бабушка Ярда.
«Мы потеряли мою бабушку из-за этого вируса. Мой отец и его мать умерли с разницей в несколько дней.
Все серьезно! Люди продолжают выходить на улицу, когда делать это не надо. Я знаю, что существует много мнений о Covid-19, и у меня есть свое. Но я знаю лишь то, что мнения не стоят того, чтобы рисковать вашей жизнью и жизнями других. Просто оставайтесь дома.
Покойся с миром, папа.
Покойся с миром, бабушка.
Всем сердцем с теми, кто страдает в это время", — написал Энтони Ярд в Instagram.
Напомним, что чемпион Европы и интернациональный чемпион по версиии WBO должен был драться 11 апреля в О2 Arena в Лондоне против своего соотечественника Линдона Артура, но вечер бокса отменили из-за распространения COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Ирина Морозюк рассказала, как победила коронавирус.
Фото Boxing Scene
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