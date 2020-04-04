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Политика

Подали тысячи правок: в Раде пытаются затянуть окончательное принятие «антиколомойского» закона

18:41 4 апреля 2020 113
Голосование в Раде
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Окончательное принятие закона, который делает невозможной отмену решения НБУ о национализации или ликвидации банков, может затянуться из-за огромного количества поданных к нему правок. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава фракции монокоалиции «Слуга народа» Давид Арахамия. Напомним, он сравнил этот закон с аппаратом искусственной вентиляции легких, к которому необходимо подключить экономику Украины.

По его словам, на данный момент к проекту подано уже 5 тыс. правок, однако их количество может увеличиться до 8 или 10 тысяч.

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По регламенту правки могут быть поданы в течение семи дней с момента голосования проекта закона в первом чтении.

«Будут пытаться его остановить, заблокировать, и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал», — сказал Арахамия.

Как известно, ранее «правочный» спам оттянул принятие закона об открытии рынка земли в Украине.

Напомним, Рада приняла проект закона в первом чтении 30 марта 2020 года. Он является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

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