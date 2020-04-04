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"Экономика больна коронавирусом": Арахамия сравнил МВФ с аппаратом искусственного дыхания
Получение транша от Международного валютного фонда (МВФ), и закон про банки являются плохими решениями. Однако Украина вынуждена принимать их для того, чтобы спасти свою экономику в условиях кризиса.
Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Конечно, оба решения в общем-то плохие. Снова просить деньги у МВФ, чтобы снова увеличить долговые обязательства страны, чтобы бороться с коронавирусом. Но если экономика сегодня больна, предположим коронавирусом, то МВФ — это наш аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких), который нужен для того, чтобы удержать экономику в том состоянии, в котором она сейчас находится. Можно отключить нас от ИВЛ и посмотреть, что будет. Но никто к этому сценарию не готов», — сказал он.
Поэтому, считает Арахамия, нужно «прогнуться» и принять «антиколомойский» закон, выполнив требование МВФ.
По словам депутата, закон о банковской деятельности касается не только «Приватбанка», но и других финучреждений, которые были признаны неплатежеспособными.
«Действительно, есть много вопросов. Закон в общем-то про все банки, он не про „Приватбанк“. И из 105 банков нельзя предположить, что все 105 банкиров или владельцев банков Украины были мошенниками. Нельзя же предположить, это по теории вероятности недопустимо. Соответственно, были какие-то люди, которые честно вели банковскую деятельность и каким-то образом создались им условия, при которых они были вынуждены стать неплатежеспособными и пойти на ликвидацию», — отметил нардеп.
Но когда эти банки стали неплатежеспособными, страна продолжала жить в долг, и когда ее долговой багаж достиг определенного пика и наложились кризисные обстоятельства — «все начало трещать по швам». Поэтому принятие закона, по его мнению, это своего рода «антикризисные меры».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 марта 2020 Верховная рада Украины приняла законопроект о банках (№ 2571-д) в первом чтении. Закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Уже 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.
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