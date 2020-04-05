Под Киевом «крутой» «Мерседес» на скорости снес такси, пострадал водитель (фото, видео)

Происшествия

В субботу, 4 апреля, поздно вечером на Житомирской трассе не поделили дорогу автомобиль службы такси «Фольксваген Поло» и «Мерседес СLK».

На первый взгляд, в случившемся вина водителя «Мерседеса», ведь у машины такси смята вся задняя часть. Водителя «Поло» забрала «скорая», и на месте удалось пообщаться только с водителем «Мерседеса».

Молодой человек рассказал, что двигался в сторону Житомира с пассажиром. Недалеко от места разворота вдруг наперерез «Мерседесу» вдруг выскочил таксомотор. Видимо, его водитель в последний момент надумал развернуться и решил, что успеет «проскочить» с правого ряда в левый. Но маневр закончился столкновением. Судя по расположению транспорта на дороге, скорее всего, так оно и было. Но последнее слово — за следователями.

А спустя несколько часов после этого ДТП на той же Житомирской трассе на подъезде к повороту на село Чайки загорелась фура, следовавшая в столицу из Львова.

Полиция оперативно перекрыла дорогу. Кабина грузовика полностью выгорела, но сотрудники ГСЧС смогли спасти от огня рефрижератор. Уцелели свыше 20 тонн продуктов питания.

Водитель рассказал, что машина загорелась на ходу, видимо, из-за замыкания проводки. Мужчина успел остановиться и позже вызвал пожарных, поскольку своими силами справиться не смог.

Обошлось без пострадавших. Причина возгорания и сумма ущерба станут известны позже.

Напомним, ранее крупное ДТП произошло на Житомирской трассе на выезде со стороны села Чайки: на большой скорости столкнулись два авто, одно из которых опрокинулось на крышу.

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