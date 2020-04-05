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Украина

В Умани коронавирус обнаружили у жены и детей умершего хасида из США

12:05 5 апреля 2020 623
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

У жены и двух детей умершего в Умани от коронавируса хасида обнаружили наличие COVID-19 в крови. Об этом написал в Facebook мэр города Александр Цебрий.

«У жены (48 лет) и двух детей (дочь -18 лет и сын — 16 лет) умершего хасида диагностировали COVID-2019. Об этом недавно сообщили в лабораторном центре Минздрава Украины. Все они граждане США. Муж, жена и 6 детей. Прибыли из Лондона 11.03.2020», — написал он.

По информации мэра, на сегодня установлены около 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции. Он призвал жителей Умани не нарушать карантинные мероприятия и напомнил об ответственности.

Отметим, что по состоянию на 8:00 утра 5 апреля в стационаре инфекционного отделения КНС «Уманская городская больница» находятся 8 больных (из них один 6-месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом COVID-19. Под наблюдением семейных врачей находится 125 человек.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ученые Оксфордского университета создали модель заражения коронавирусом в Украине и подсчитали реальное количество случаев COVID-19 в стране.

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