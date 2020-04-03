27.18 / 27.68 29.16 / 29.94
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

«Не подпускал к себе врачей»: в Умани умер иностранец с коронавирусом

18:02 3 апреля 2020 544
Умань
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Черкасской области умер гражданин США, который был инфицирован коронавирусом COVID-19.

Как сообщает в своем Facebook председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, 47-летний мужчина был хасидом и 11 марта прибыл из Лондона в Умань с женой и шестью детьми.

Мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию, но не выполнял рекомендации медиков.

«Несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов», — говорится в сообщении.

Когда хасид скончался, в лабораторном центре МОЗ Украины диагностировали у него коронавирус COVID-19. Уже установлено 50 контактных лиц, которые отправились на самоизоляцию. На инфицирование коронавирусом проверяется также семья хасида.

Ранее сообщалось, что ученые Оксфордского университета создали модель заражения коронавирусом в Украине и подсчитали реальное количество случаев COVID-19 в стране.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

врачи в костюме химзащиты

Под Херсоном за выдачу родственникам тела женщины, умершей от COVID-19, медикам грозит тюрьма

Киев в солнечную погоду&nbsp;— Золотые ворота

Киев «переместился» на юг на 400 километров: шокирующие выводы экспертов

Умань

«Не подпускал к себе врачей»: в Умани умер иностранец с коронавирусом

врачи

«Помогут в борьбе с коронавирусом»: Зеленский отправляет в Италию бригаду украинских медиков

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер