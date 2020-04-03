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«Не подпускал к себе врачей»: в Умани умер иностранец с коронавирусом
В Черкасской области умер гражданин США, который был инфицирован коронавирусом COVID-19.
Как сообщает в своем Facebook председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, 47-летний мужчина был хасидом и 11 марта прибыл из Лондона в Умань с женой и шестью детьми.
Мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию, но не выполнял рекомендации медиков.
«Несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов», — говорится в сообщении.
Когда хасид скончался, в лабораторном центре МОЗ Украины диагностировали у него коронавирус COVID-19. Уже установлено 50 контактных лиц, которые отправились на самоизоляцию. На инфицирование коронавирусом проверяется также семья хасида.
Ранее сообщалось, что ученые Оксфордского университета создали модель заражения коронавирусом в Украине и подсчитали реальное количество случаев COVID-19 в стране.
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