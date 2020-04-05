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«Семь я»: чемпион мира креативно «отпраздновал» день рождения на карантине (фото)
Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира оригинально отпраздновал 33-й день рождения, находясь в самоизоляции по случаю пандемии коронавируса.
Футболист опубликовал на своей странице в Instagram, у которой 5,6 млн подписчиков, фотографию, на которой Сами изображен в семи образах, собравшихся за одним праздничным столом. «Сегодня получилась отличная вечеринка в честь дня рождения», — написал игрок.
Напомним, что три одноклубника Хедиры заразились коронавирусом, а у Пауло Дибалы опасное заболевание было диагностировано повторно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Реала» Серхио Рамос показал, как отпраздновал день рождения на карантине в кругу семьи.
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