Звездный футболист «Ювентуса» повторно сдал положительный тест на коронавирус (фото)

Спорт

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала никак не может вылечиться от коронавируса, которым заразился вместе со своей девушкой Орианой Сабатини.

«21-го марта мы сдали тест с Пауло, он оказался положительным. Три дня назад они сделали еще один, который дал отрицательный результат, но был еще и третий, который оказался положительным. Таким образом, у меня все еще есть коронавирус. Я не знаю, как это работает, а также почему тест сначала показал одно, а затем другое», — написала возлюбленная футболиста на своей странице в Instagram.

Напомним, что, кроме Дибалы, в «Ювентусе» диагностирован коронавирус также у защитников Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

А вот Криштиану Роналду, находящийся на карантине на родной Мадейре, сдал негативный тест. Этого пятикратному обладателю «Золотого мяча» показалось достаточно, чтобы нарушить правила карантина и прогуляться по городу со своей невестой и детьми.

На это жестко отреагировал португальский политик Рафаэль Маседу. «Я хочу, чтобы это прилетевшее из Италии животное оставалось дома. Увезите этого бродягу с Мадейры», — написал Маседу в Facebook. Правда, вскоре политик удалил эту запись со своей страницы, принеся извинения футболисту. «Это случается уже не в первый раз, и я уже поменял все пароли. Прошу у Роналду прощения. Теперь буду менять пароли каждую неделю. Повсюду хакеры, потому будьте очень осторожны. Я буду очень внимателен. Я бы никогда не использовал такие слова. Приношу извинения всем, но в первую очередь Криштиану и его семье, я ими восхищаюсь», — объяснился Рафаэль.

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