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Стало известно, кто больше всего пострадает от "коронавирусного" кризиса в Украине
«Антикоронавирусный» карантин в Украине больше всего бьет по малому и среднему бизнесу, а также по тем, кто теряет работу. Напротив, пенсионеры от карантина экономически не пострадают. Такое заявление в интервью «ФАКТАМ» сделал инвестиционный банкир и блогер Сергей Фурса.
В подтверждение своих слов он напомнил, что согласно социологическим исследованиям, как минимум у половины украинцев нет накоплений, которые могут закончиться, а большая часть тех, у кого нет накоплений, — это и есть пенсионеры.
«Они продолжат получать свою пенсию. Ничего у них не закончится. Так что тут все относительно», — сказал финансист.
Тем не менее он прогнозирует, что в дальнейшем, когда кризис начнет нарастать, от девальвации и инфляции, которую она провоцирует, будут страдать самые бедные. И хотя значительной инфляции в нашей стране пока не ожидается, все-равно девальвация станет толкать цены вверх.
«Поэтому пострадают те, по кому ударит вторая волна кризиса», — объяснил собеседник «ФАКТОВ».
Другие прогнозы банкира читайте в статье «Полгода карантина украинская экономика не выдержит. Деньги просто исчезнут, — Сергей Фурса».
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