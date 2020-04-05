27.14 / 27.55 29.18 / 29.76
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Стало известно, кто больше всего пострадает от "коронавирусного" кризиса в Украине

14:05 5 апреля 2020 181
Стало известно, кто больше всего пострадает от «коронавирусного» кризиса в Украине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

«Антикоронавирусный» карантин в Украине больше всего бьет по малому и среднему бизнесу, а также по тем, кто теряет работу. Напротив, пенсионеры от карантина экономически не пострадают. Такое заявление в интервью «ФАКТАМ» сделал инвестиционный банкир и блогер Сергей Фурса.

В подтверждение своих слов он напомнил, что согласно социологическим исследованиям, как минимум у половины украинцев нет накоплений, которые могут закончиться, а большая часть тех, у кого нет накоплений, — это и есть пенсионеры.

«Они продолжат получать свою пенсию. Ничего у них не закончится. Так что тут все относительно», — сказал финансист.

Тем не менее он прогнозирует, что в дальнейшем, когда кризис начнет нарастать, от девальвации и инфляции, которую она провоцирует, будут страдать самые бедные. И хотя значительной инфляции в нашей стране пока не ожидается, все-равно девальвация станет толкать цены вверх.

«Поэтому пострадают те, по кому ударит вторая волна кризиса», — объяснил собеседник «ФАКТОВ».

Другие прогнозы банкира читайте в статье «Полгода карантина украинская экономика не выдержит. Деньги просто исчезнут, — Сергей Фурса».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Стало известно, кто больше всего пострадает от «коронавирусного» кризиса в Украине

Стало известно, кто больше всего пострадает от "коронавирусного" кризиса в Украине

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Погром

Нервы не выдержали карантина: в России устроили погром в супермаркете, потому что "власть достала" (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер