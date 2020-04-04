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Можно ли ходить на улице без маски и закроют ли церкви: что важно знать об ужесточении карантина

16:51 4 апреля 2020 474
Можно ли ходить на улице без маски и закроют ли церкви: что важно знать об ужесточении карантина
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Ношение маски в рамках ужесточения карантинных ограничений в Украине является обязательным исключительно в общественных местах. Об этом говорится в разъяснении, которое пресс-служба правительства опубликовала в связи со вступлением в силу постановления № 211.

«Общественное место — часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату», — говорится в разъяснении.

Таким образом, маску нужно надевать обязательно:

  • в подъездах;
  • в подземных переходах;
  • на стадионах;
  • в парках;
  • в скверах;
  • на детских площадках;
  • на остановках общественного транспорта;
  • в лифте;
  • в государственных и медицинских учреждениях.

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Кроме того, расширить перечень общественных мест может орган местного самоуправления.

Так, в Киеве к общественным местам относятся также:

  • остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них;
  • церкви и 50-метровая зона вокруг них;
  • заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки;
  • кинотеатры и прилегающая к ним территория.

Прогулки в парках запрещаются (требование не касается выгула животных одним человеком). Кроме того, разрешены прогулки вокруг дома. Однако при этом нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.

Церкви не закрываются, тем не менее массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Также в Кабмине опровергли информацию о том, что с 6 апреля магазины, банки и аптеки якобы обязаны обеспечивать посетителей масками. Сотрудники этих учреждений должны следить за тем, чтобы в здании клиенты находились в масках или респираторах.

Штраф за нарушение правил карантина составляет от 17 тысяч гривен (при первом нарушении) до 34 тысяч гривен (при втором нарушении). В дальнейшем нарушителя ждет уже уголовная ответственность.

Напомним, согласно прогнозам правительства, смягчение ограничений в Украине возможно не ранее конца апреля.

Фото Сергей Тушинский, «ФАКТЫ»

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