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Можно ли ходить на улице без маски и закроют ли церкви: что важно знать об ужесточении карантина
Ношение маски в рамках ужесточения карантинных ограничений в Украине является обязательным исключительно в общественных местах. Об этом говорится в разъяснении, которое пресс-служба правительства опубликовала в связи со вступлением в силу постановления № 211.
«Общественное место — часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату», — говорится в разъяснении.
Таким образом, маску нужно надевать обязательно:
- в подъездах;
- в подземных переходах;
- на стадионах;
- в парках;
- в скверах;
- на детских площадках;
- на остановках общественного транспорта;
- в лифте;
- в государственных и медицинских учреждениях.
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Кроме того, расширить перечень общественных мест может орган местного самоуправления.
Так, в Киеве к общественным местам относятся также:
- остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них;
- церкви и 50-метровая зона вокруг них;
- заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки;
- кинотеатры и прилегающая к ним территория.
Прогулки в парках запрещаются (требование не касается выгула животных одним человеком). Кроме того, разрешены прогулки вокруг дома. Однако при этом нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.
Церкви не закрываются, тем не менее массовые и религиозные мероприятия запрещены.
Также в Кабмине опровергли информацию о том, что с 6 апреля магазины, банки и аптеки якобы обязаны обеспечивать посетителей масками. Сотрудники этих учреждений должны следить за тем, чтобы в здании клиенты находились в масках или респираторах.
Штраф за нарушение правил карантина составляет от 17 тысяч гривен (при первом нарушении) до 34 тысяч гривен (при втором нарушении). В дальнейшем нарушителя ждет уже уголовная ответственность.
Напомним, согласно прогнозам правительства, смягчение ограничений в Украине возможно не ранее конца апреля.
Фото Сергей Тушинский, «ФАКТЫ»
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