Полгода карантина украинская экономика не выдержит. Деньги просто исчезнут, — Сергей Фурса

Деньги

Вся страна замерла в тревожном ожидании. Судя по прогнозам, вот-вот начнется пик эпидемии коронавируса. Какую «жатву» он соберет и насколько в итоге расшатает здоровье нации, не знает никто. Медики в один голос твердят: если соблюдать все их рекомендации и вести себя разумно и ответственно, вполне возможно избежать встречи с этой напастью. Чего не скажешь об экономическом кризисе. Вот его избежать, увы, не удастся никому. Какими могут быть последствия грядущего экономического удара для Украины? Какие слои населения пострадают сильнее? Спасет ли нашу экономику кредит МВФ, на который так уповает правительство? Куда устремится гривна? Все эти вопросы «ФАКТЫ» задали инвестиционному банкиру и известному блогеру Сергею Фурсе.

«Если не будет сотрудничества с МВФ, можем себе „родить“ дефолт со всеми сопутствующими негативными последствиями»

— Сергей, самый главный вопрос, волнующий сегодня буквально каждого вменяемого украинца: наша слабая экономика сможет выстоять под ударами, которые ей предстоят?

— Мы сейчас находимся на первом этапе. Пока удар по экономике нанес карантин. Он привел к остановке большинства сервисных и всех сопутствующих секторов — тех, что составляют около трети украинской экономики. Ситуацию усугубляет и происходящее на валютном рынке (однако девальвацию гривны мы ожидали). Собственно, все продолжится в таком же духе, если формат карантина не будет изменен.

— В сторону большего ужесточения?

— Либо ужесточения, либо создания некого «умного карантина», когда на самоизоляции будут лишь те, кто входит в группу риска. Ведь карантин длительностью полгода украинская экономика не выдержит. Это будет очень больно. Деньги просто исчезнут.

Второй этап наступит обязательно. Это когда сюда доберется внешний карантин. Карантин большой мировой экономики приведет к всемирной рецессии, которая, разумеется, повлияет на ситуацию во всех странах, в том числе и в Украине. Это случится постепенно — в течение нескольких месяцев. Естественно, прежде всего, этот процесс ударит по курсу гривны. Классический пример: падает спрос на металл — уменьшается объем его производства — в результате снижается ВВП. Чем меньше работают люди на заводе, тем меньшую зарплату они получают.

Если не случится дефолт, ограничимся этими двумя этапами. Но если не будет сотрудничества с МВФ, можем себе «родить» третий этап — дефолт со всеми сопутствующими негативными последствиями.

— Некоторые весьма влиятельные персоны давно мечтают о дефолте. Насколько он вероятен, на ваш взгляд?

- Ну, эти персонажи действуют в своих интересах. Дефолт — это вопрос исключительно политической воли руководства страны. Экономических причин для него нет. Могут быть политические, но их прогнозировать в Украине невозможно.

Пока мы видим, что Рада в первом чтении проголосовала за так называемый антиколомойский закон о регулировании банковой деятельности и закон о рынке земли (правда, в какой-то рагульной форме). Посмотрим, согласится ли МВФ, требовавший принятия данных документов, на это или нет. Но какие-то первые шаги для сотрудничества с МВФ и избежания дефолта Украина все же сделала.

— Какие суммы мы можем получить от МВФ? Одни эксперты считают, что это будет восемь миллиардов долларов, другие — десять.

— На самом деле правы и те, кто озвучивает цифру восемь миллиардов, и те, кто говорит, что будет десять. Скорее всего, базовая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF МВФ — это будет около восьми миллиардов. Плюс есть же программа МВФ, направленная на борьбу с коронавирусом. Разовая выплата для Украины составит где-то полтора миллиарда долларов. В итоге получаем почти десять миллиардов. Плюс будут деньги Всемирного банка (если его удовлетворит наша земельная реформа) и как минимум 500 миллионов от Европейского союза.

— Это кредиты или помощь?

— Нет, это все кредитные деньги. Но это абсолютно нормально. Просто в этом году Украине закрыт доступ к заимствованиям на фондовом рынке, к привлечениям денег инвесторов. К тому же надо понимать, что будет расти долговая нагрузка. Так делают все страны мира: из-за необходимости поддерживать экономику во время карантина они увеличивают долговую нагрузку, потому вынуждены увеличивать дефицит бюджета.

— Но у нас дыра в бюджете растет с каждым часом.

— Дефицит бюджета будет увеличен в три раза. Это неизбежно, поскольку, как я говорил только что, необходимо поддерживать экономику во время карантина. Да, это нестандартно и противоречит здоровому подходу в нормальной ситуации. Но у нас сейчас ненормальная ситуация.

— Каких показателей может достичь дефицит бюджета?

- Он будет увеличен до семи-восьми процентов ВВП. Это необходимо делать, потому что по-другому не сможем поддерживать тех, кто страдает от карантина. В прошлом году дефицит бюджета составлял два процента.

— Какие еще экономические угрозы нам предстоит пережить?

— Не знаю.

— Каким будет курс отечественной валюты?

- Сначала оптимистический сценарий. Если будет короткий карантин (хотя это очень сомнительно), курс дойдет до 30 гривен за доллар. При более длительном карантине курс вырастет до 35. Но такие сценарии предусматривают сотрудничество с МВФ. Если же его не будет, прогнозировать курс бессмысленно.

Если мы срываем сотрудничество с МВФ, выйдем из карантина прямиком в дефолт. И тогда все летит в тартарары: национальная валюта, экономика — все, все, все.

«В Украине последствия карантина будут более ощутимыми, потому что люди не доверяют власти»

— Сегодня у правительства нет внятного стратегического плана выживания в период кризиса — какими будут потери, как их пережить, как минимизировать риски. Живем одним днем, как говорится. На ваш взгляд, сейчас правительство действует правильно? Многие его решения выглядят, мягко говоря, хаотичными.

- Да, карантинные меры несколько хаотичны. Хотя направление, в общем-то, задано правильное, но сама имплементация решений очень часто носит бессистемный характер. У нас явный вакуум управленческой мысли и отсутствие компетентности. В то же время важно понимать, что у нас не работают государственные институты, поэтому исполнение принятых решений крайне затруднительно. Вот в Швеции обществу даже не приказали, а просто попросили: «Ребята, делайте то-то, а вот то-то — не делайте». И шведы подчиняются. А в Украине сами знаете, как все происходит.

Поэтому в таких странах, как Украина, последствия карантина (для здоровья граждан, прежде всего) будут более ощутимыми, чем в развитых странах. Это случится еще и потому, что люди не слушают власть, они ей не доверяют. В результате ведут себя как варвары. И это осложняет общую ситуацию.

— Для каких категорий населения экономический удар станет самым ощутимым?

- Сейчас рано об этом говорить. Карантин однозначно бьет по малому и среднему бизнесу и по тем, кто теряет работу. А вот пенсионеры от карантина экономически не пострадают. Согласно социологическим исследованиям, у половины украинцев нет накоплений, которые могут закончиться. Большая часть тех, у кого нет накоплений, — это пенсионеры. Они продолжат получать свою пенсию. Ничего у них не закончится. Так что тут все относительно.

А в дальнейшем, когда кризис начнет нарастать, от девальвации и инфляции, которую она провоцирует, будут страдать самые бедные. Впрочем, пока мы не ожидаем какой-то заметной инфляции. У нас замедленная инфляция, потому что входные данные были хорошие. Да и с таким спросом, как сейчас, вряд ли возникнет резкий рост цен. Но все равно девальвация станет толкать цены вверх. Поэтому пострадают те, по кому ударит вторая волна кризиса.

«У российской экономики есть способы сдерживать удар»

— Аналитики говорят, что грядущий кризис может оказаться в два раза сильнее, чем кризис 2008 года. Как долго он может продлиться?

— Не факт, что этот кризис будет сильнее. Пока на мировых рынках не случился эффект домино. Пока задело только нефтяной сектор. Самая короткая рецессия за последние сто лет была во время «испанки» (испанский грипп в 1919—1920 годах унес жизни почти шести процентов населения планеты. — Авт.).

Сейчас очень многие инвестиционные дома и большие банки прогнозируют быстрое восстановление после кризиса, потому что он вызван не какими-то структурными проблемами в экономике, а внешним фактором. Вот ударило, отошло — о`кей, все заработали. Посмотрим, получится так или нет.

— Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «ФАКТАМ» сказал, что кризис может стать шансом перезагрузить экономику.

- Это полный бред. Не очень понимаю, что значит перезагрузить экономику. Есть такая фраза: семь бед — один ответ. Как в анекдоте про новых русских. «Едет новый русский на «Мерседесе». Настроение хорошее, всех обгоняет. Вдруг автомобиль начал «чихать» и в конце концов остановился. Нувориш вылез из машины, с озабоченным видом обошел ее, почесал в затылке и стал раздумывать, что делать. Мимо едет другой новый русский. Решил помочь бедолаге. «Что, мужик, не едет? — Да вот, сам видишь. — А ты капот открывал? — Да. — А по колесу стучал? — Стучал. — Ну, тогда не знаю, что делать». Вот это примерно так же звучит. Какая перезагрузка? Кризис — это боль, это всегда серьезные масштабные проблемы, это удар.

Кризис иногда ликвидирует дисбалансы. В кризис 2008 года мы входили с кучей дисбалансов: раздутый рынок недвижимости, контролируемый валютный курс и еще масса других. Но у нас не было особых дисбалансов, когда мы входили в нынешний кризис. Последние пять лет мы вели правильную экономическую политику, поэтому говорить о том, что кризис решит проблемы… Увы, не решит. Никакого позитива в этом кризисе нет от слова «вообще».

— А как отразится кризис на экономике России? Бывший советник Путина Илларионов рассказывал «ФАКТАМ», что запас прочности у российской экономики весьма неплохой.

— У них, действительно, очень хорошие запасы. Ближайшие пару лет их экономика пройдет нормально, хотя будет неприятно. Мы можем разве что надеяться, что Путин умрет от коронавируса. А если говорить о российской экономике, у них есть способы сдерживать удар. Плюс у них очень низкий государственный долг, так что РФ может заимствовать достаточно масштабно.

— Политики все больше говорят о возможном распаде Евросоюза. Евро может исчезнуть, и что тогда?

— Не знаю, почему это должно случиться. Наоборот, страны, которые пользуются сейчас евро, выигрывают. Так что никуда Евросоюз не исчезнет.

— Скажите, мы справимся со всеми вызовами?

— А куда мы денемся?

Тем временем из-за пандемии коронавируса в стране начался стремительный рост цен на продукты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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