Известного футболиста приговорили к домашнему аресту за нарушение карантина

Спорт

Футболист сборной Сербии, соперника Украины по отборочному турниру на Евро-2020, нападающий Александар Прийович влип в неприятную историю.

Игрок, выступающий с января 2019 года в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад», на время карантина приехал домой. Видимо, свое возвращение Александар решил отметить большой компанией из 20 человек, которая собралась в кафе отеля Crown Plaza в Белграде. В итоге, всех участников «посиделок» арестовала полиция за нарушение условий карантина — в частности, в Сербии на данный момент нельзя находиться более двум людям в одном месте.

Прийович признал свою вину, в итоге ему присудили три месяца домашнего ареста — то есть, до конца июня. Вот только теперь непонятно, если карантин закончится раньше, как футболист сможет отправиться в расположение своего клуба…

Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за свой клуб во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 1 мяч. В составе сборной Сербии свой последний поединок провел во Львове против Украины, в котором подопечные Андрея Шевченко унизили соперника — 5:0.

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