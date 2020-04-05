Происшествия

Был в кепке и с молотком: в Полтаве ищут вандала, крушившего памятные доски героям АТО (видео)

Полиция Полтавы разыскивает серийного вандала, который 5 апреля ночью разбил три мемориальные доски и одну повредил (напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как наказали вандала, устроившего погром на Аллее художников в Киеве).

Злоумышленник орудовал в Киевском районе Полтавы, где приблизительно с разницей в один час уничтожил памятный таблички героям АТО Мирославу Кабушке (на стене школы № 18) и Сергею Лымарю (на стене школы № 9). Доску в честь погибшего в русско-украинской войне Александру Горячевскому на стене школы № 25, сделанную из андивандального материала, он разбить не смог, только оторвал от нее ритуальный венок.

Кроме того, от рук неизвестно пострадала также мемориальная доска главы Директории Украинской Народной Республики в 1919—1920- годах и главного атамана войск УНР Симону Петлюре, установленная на одной из многоэтажек по улице его имени, где когда-то стоял дом, в котором он жил.

— В одном из мест скрытая видеокамера зафиксировала мужчину средних лет в кепке с козырьком, который осматривается по сторонам, а затем бьет молотком по доске, — сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. - Полиция полагает, что все акты вандализма совершены именно этим человеком. Ясно, что это не просто хулиган-одиночка, а человек, действующий под прикрытием и исполняющий задание на заказ, направленный на дестабилизацию ситуации в городе, на то, чтобы вызвать возмущение у населения и недовольство действиями правоохранительных органов.

Следствие работает над установлением личности вандала. Полиция обращается к гражданам, узнавшим злоумышленника, звонить на номер 102.

По четырем случаям открыты уголовные производства по ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины («Осквернение могилы, другого места захоронения либо над телом умершего»). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.

Кстати, акты вандализма в отношении мемориальных досок воинам АТО в Полтаве совершаются с завидной регулярностью. Так, 11 сентября 2016 года были разбиты сразу пять гранитных досок воинам АТО. А несколько месяцев раньше пострадали три доски, в том числе восстановленная и вновь разбитая этой ночью в честь капитана Вооруженных Сил Украины Сергея Лымаря, погибшего в селе Строгнатовка Донецкой области в 2014 году и награжденного орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Над памятью Сергея Лымаря поиздевались также 8 апреля 2017 года, когда в городе были разбиты две мемориальные героям АТО. Тогда же была разбита и мемориальная доска Симону Петлюре, установленная на здании Полтавской государственной академии (ранее в нем размещалась духовная семинария, где будущий глава Директории УНР учился на священника).

30 ноября прошлого года неизвестные разгромили интерактивную доску в честь погибших воинов АТО.

Пока никто за содеянное не предстал перед судом. Более того, вандалы так и не установлены. Возможно, в этот раз правоохранителям удастся выйти на след злоумышленника, который так ненавидит защитников Украины. Депутаты городского совета давно ведут речь о замене гранитных табличек на антивандальные материалы и о необходимости установки хороших видеокамер рядом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Северодонецке Луганской области, где в сквере им. Гоголя неизвестный мужчина разбил стеклянную стелу, на которой были изображены герб и флаг Украины.

Фото, видео — ГУ НП в Полтавской области



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