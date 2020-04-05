Самоизоляция не помогла: премьер Британии Борис Джонсон госпитализирован из-за коронавируса

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для обследования через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус, пополнив таким образом ряды лидеров государств, пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом сообщает BBC News.

В заявлении пресс-секретаря Даунинг-стрит отмечается, что 55-летний Джонсон лег в больницу по совету своего врача в качестве меры предосторожности, так как у политика сохраняются симптомы заболевания.

«У господина Джонсона сохраняются постоянные симптомы коронавируса», — говорится в сообщении.

Как известно, 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Тогда же он самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит. Через несклько дней, 3 апреля, Джонсон заявил, что чувствует себя лучше, после того как провел семь дней в изоляции. В то же время ему потребовалось дополнительное лечение.

«Увы, у меня все еще есть один из симптомов, незначительный симптом, у меня температура. В соответствии с рекомендациями правительства я должен продолжать самоизоляцию до тех пор, пока этот симптом не исчезнет», — отметил Джонсон.

В то же время коллега Джонсона, глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, который также перешел в режим самоизоляции 27 марта, уже выздоровел после заражения коронавирусом. Симптоматика вируса у министра была не ярко выраженной.

Напомним, что по состоянию на 5 апреля, в Британии количество летальных случаев коронавируса с начала вспышки приблизилось к 5 тысячам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на вечер 5 апреля общее число инфицированных COVID-19 в мире составило 1 миллион 262 тысячи 320 человек. Это означает, что за последние сутки было выявлено более 60 тысяч новых случаев заражения. Число умерших от коронавируса составляет 68 тысячи 502 человека. В больницах и в самоизоляции находятся 933 тысячи 480 инфицированных, из них 45 тысяч 490 больных в критическом состоянии. Выздоровели 260 тысячи 338 пациентов.

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