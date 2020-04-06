Украина

От дедушки до шестимесячного ребенка: в Ужгороде коронавирусом заболела семья диакона

В Ужгороде, где в середине марта был введен усиленный карантин из-за вспышки коронавируса, опасным заболеванием заразилась семья священника.

Об этом сообщили в местном горсовете.

«В Ужгороде коронавирусом заболела целая семья. Это — диакон 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что COVID-19 у них подтвержден ПЦР-тестом. Шестимесячный ребенок также болен, ему тест будут делать сегодня, в понедельник.

Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священнослужителя, которая имеет легкую форму коронавируса и лечится амбулаторно, находясь дома с маленьким ребенком.

По словам священника, последний раз он проводил службу в церкви 8 марта.

Всего на Закарпатье выявлено 28 человек с коронавирусом, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 5 апреля, в Украине подтверждены 1308 случаев COVID-19. Зафиксированы 37 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

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