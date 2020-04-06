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Как принц Уильям: премьер-министр Ирландии на время пандемии будет работать врачом

В связи со вспышкой в мире пандемии коронавируса премьер-министр Ирландии Лео Варадкар принял решение раз в неделю подрабатывать врачом, чтобы помочь медикам.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что Варадкар, получивший медицинское образование и семь лет проработавший врачом, вышел из медицинского реестра в 2013 году, потеряв право практики.

«Доктор Варадкар вернулся в медицинский реестр в прошлом месяце. Он предложил свои услуги Исполнительной службе по вопросам здравоохранения (HSE) на одну смену в неделю в тех областях, которые входят в его сферу компетенций», — заявил официальный представитель правительства.

Отмечается, что у премьера многие друзья и родственники работают в сфере здравоохранения, поэтому он хотел «немного помочь». Кроме того, премьер вырос в семье медиков. Его отец — врач-терапевт, а мать — медсестра.

По данным IrishTimes, Варадкар будет раз в неделю проводить первичное обследование по телефону. Власти Ирландии предприняли такую меру для замедления распространения вируса. Теперь любой человек, подозревающий у себя симптомы COVID-19, может позвонить по специальному номеру для консультации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британский принц Уильям решил не «отсиживаться» в стенах своего дворца и помочь будущим подданным бороться с коронавирусом. Для этого наследник британского престола намерен вернуться в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) в качестве пилота воздушной скорой помощи. Герцога не пугают огромные риски, связанные с работой в медицинской отрасли в наши дни, а ведь именно работники медицинского сектора больше всего подвержены заражению коронавирусом.

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