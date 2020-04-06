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Не нужно торопиться мыть: медики рассказал, как долго коронавирус задерживается на волосах

3:40 6 апреля 2020 99
Прическа
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Обескураживающие сообщения о том, что коронавирус может оставаться активным на некоторых поверхностях в течение длительного времени вынудили ученых выяснить, как долго может опасная инфекция может обитать на волосах человека.

К примеру, глава Института глобального здравоохранения в Йельском университете доктора Саад Омер уверен, что смертельные вирусы не могут жить столько же, сколько на других поверхностях, пишет Yahoo news.

«Обычно вирусы не обитают так же долго на пористых поверхностях вроде волос, как на гладких типах нержавеющей стали», — считает он.

В то же время исполняющий обязанности заведующего кафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона доктор Адам Фридман считает, что продолжительность жизни коронавируса на голове зависит от структуры волос конкретного человека, а также от ряда внешних факторов. Специалист пояснил, что чаще всего естественные жиры, содержащиеся на коже головы, выступают защитным барьером против вредных бактерий. «Они действительно обладают некоторыми антимикробными свойствами и не позволяют микроорганизмам „зацепиться“ за волосы», — заключил Фридман.

Поэтому если волосы стали немного жирными, не нужно торопиться их мыть, советует эксперт. Также он подчеркивает носить головной убор, особенно при контакте с зараженными людьми.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно исследованиям, на бумаге коронавирус способен обитать до 24 часов, на металле — двое суток, на пластике — трое суток.

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