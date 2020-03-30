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Источник заразы: стало известно, как долго коронавирус может находиться на поверхности медицинских масок
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен, а также определили время, в течение которого он может оставаться на различных поверхностях, в том числе и на внешней стороне многоразовых медицинских масок.
Результаты своего исследования они опубликовали на портале medRxiv.
Согласно результатам исследования, коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней.
При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.
Также специалисты выяснили, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов, в том числе и медицинских масок. Оказывается, опасная коронаинфекция остается на медицинских масках в течение семи дней, поэтому их нужно очень тщательно дезинфецировать.
Кроме того, на бумаге коронавирус исчезает уже спустя три часа, на одежде и обработанном дереве держится до двух дней, на стекле — до четырех дней, а на пластике — до семи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в отличие от гриппа или простуды симптомы пневмонии нового типа могут не проявляться в течение недели, но затем начинают вызывать сильную боль в горле, а у других людей приводят к высокой температуре и кашлю.
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Источник заразы: стало известно, как долго коронавирус может находиться на поверхности медицинских масок
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