Виноваты ученые: названа новая версия появления коронавируса

Мир

Наряду с популярной версией появления коронавируса о том, что заболевание передалось человеку от животных на рынке китайского города Ухань, все чаще упоминаются и другие возможные источники распространения заболевания.

Так, в британской разведке уверены, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В статье отмечается, что в Ухане, который стал очагом распространения коронавируса, есть как минимум две лаборатории, из которых могла произойти утечка. Это Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний. В последнем проводились эксперименты на животных, в том числе, и на летучих мышах.

По словам американского эксперта по биобезопасности, профессора Ричарда Эбрайта, он видел, что ученые из этих лабораторий изучали вирусы, не придерживаясь техники безопасности. «Для этого нужен уровень защиты класса „четыре“, а они использовали только класса „два“. Он обеспечивает минимальную защиту от заражения», — сказал специалист.

Официальные власти Великобритании и Китая не признают версию разведки.

Напомним, 22 февраля китайские ученые сообщили, что эпидемия COVID-19 началась гораздо раньше, чем была зафиксирована, — в ноябре или начале декабря 2019 года. При этом источником был не рынок «Хуанань», как считалось ранее, однако, попав туда вместе с «нулевым пациентом», вирус начал распространяться гораздо активнее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Ухань ученые с удивлением обнаружили, что 15 процентов бродячих и домашних кошек заражены коронавирусом, хотя до этого считалось, что заболевание не передается от человека животным.

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