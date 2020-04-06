Мир

Были неразлучны 51 год и умерли с разницей в 6 минут: коронавирус убил еще одну супружескую пару

Пандемия коронавируса продолжает убивать человечество, вынося свой безжалостный приговор людям различного возраста. Так, в американском штате Флорида от осложнений, вызванных коронавирусом, 29 марта, с разницей в шесть минут от коронавируса скончалась пожилая семейная пара: 72-летняя Адриан и 74-летний Стюарт Бейкер, которые были в браке 51 год.

Об этом пишет издание Metro.

Сообщается, что ни у одного из супругов из города Бойнтон-Бич не было серьезных заболеваний. По словам сына погибших, его родители почувствовали себя плохо около трех недель назад, после чего врач отправил их лечиться домой.

Когда у Стюарта поднялась температура, его доставили в больницу, где у него выявили COVID-19. После этого супругу мужчины также госпитализировали, и у нее также подтвердился страшный диагноз.

Врачи предупредили их сына Бадди Бейкера, что критическое состояние его родителей необратимо, и они не переживут заболевания. Ему предложили позволить им уйти из жизни собственной смертью и отключить их аппараты искусственной вентиляции лёгких. Семья лишь попросила, чтобы в этот момент супруги были неразлучны, как и все предыдущие 50 лет, и находились в одной палате. Они скончались с разницей в шесть минут.

«Пока это не коснется вас или не коснется кого-то, кого вы знаете, или вы не услышите историю, вы как бы чувствуете себя от нее отстраненным. Надеюсь, смерть моих родителей не пройдет даром. Моих родителей уже не вернуть. Но мы можем спасти жизни других… Просто соблюдая меры предосторожности» — отметил сын Бадди Бейкер в своем видеообращении.

При этом он призвал людей не покидать дома, поскольку только так, по его мнению, можно остановить распространение COVID-19. Его видеообращение собрало более миллиона просмотров. Тысячи юзеров оставили под роликом слова поддержки и выразили свои соболезнования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс, состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом. Пара скончалась в тот день, когда в США произошел скачок смертности из-за коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter