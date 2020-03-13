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Коронавирус убивает: пара прожила вместе 60 лет и скончалась от опасного заболевания в один день
Свирепствующая в Италии пневмония нового типа не щадит ни молодых и успешных спортсменов, ни людей преклонного возраста. Так, в городе Альбино (северная провинция Бергамо) от коронарируса SARS-CoV-2 в один день, с разницей в два часа скончались прожившие 60 лет вместе 82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара.
Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что у них более недели держалась высокая температура, и они оставались дома.
Затем пожилую пару доставили в больницу, где жена умерла во вторник, 10 марта, в 9:15, а муж — в 11:00.
Их сын Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина.
«Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», — рассказал он. Сейчас он помещен в карантин с женой и двумя детьми.
Напомним, 12 марта сообщалось, что за последние сутки в Италии от коронавируса скончались около 200 человек. всего же по миру коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек. Более 4,7 тысяч скончались, а 68,6 тысячи — вылечились. В Италии число заразившихся составляет 12,4 тысячи человек. В первой восьмерке пои числу заболевших находятся четыре европейские страны: Италия, Франция, Испания и Германия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 12 марта в Украине госпитализированы трое людей с признаками коронавируса.
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