Мир

Коронавирус безжалостен: супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день от COVID-19

Коронавирус продолжает сеять смерть в Соединенных Штатах, которые стали абсолютным лидером по количеству новых случаев заражения за сутки в мире.

При этом жестокое заболевание не щадит ни младенцев, ни, тем более, пожилых людей. Об одном из таких печальных случаев рассказал предприниматель Стивен Нэш из города Чикаго, штат Иллинойс.

Его рассказал приводит «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.

По словам Стивена, его бабушка и дедушка состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом в тот день, когда в стране был зафиксирован скачок смертности из-за коронавируса.

«Я потерял бабушку и дедушку за 24 часа из-за коронавируса. Обнимите своих любимых покрепче», — написал Нэш.

Он опубликовал фотографию покойных и написал, что у них остались шесть детей и 18 внуков.

Также издание напоминает случай с жительницей американского штата Нью-Джерси: она и трое ее детей умерли от коронавируса в течение одной недели. Еще 19 членов семьи находятся в изоляции, двое из них попали в реанимацию, состояние еще одного оценивается как стабильное.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае, который похож на историю дедушки и бабушки Стивена: в Италии: пара прожила вместе 60 лет и скончалась от опасного заболевания в один день.

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