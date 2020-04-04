- 18:41 Подали тысячи правок: в Раде пытаются затянуть окончательное принятие «антиколомойского» закона
- 18:25 У знаменитого экс-футболиста сборной России родилась пятая дочь
- 18:13 В Чернобыльской зоне разгорелся масштабный пожар: на борьбу бросили авиацию
- 17:48 Невеста постригла Криштиану Роналду на карантине
- 17:45 Мужчина устроил громкий скандал в супермаркете в Полтаве: видео происшествия попало в сеть
- 17:23 Коронавирус обнаружили у медиков, которые проводили вскрытие умершего с COVID-19
- 17:07 Солнце и свежий ветер: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине
- 16:51 Можно ли находиться на улице без маски и закроют ли церкви: что важно знать об ужесточении карантина
- 16:18 В Украине стремительно растут цены на продукты: что и на сколько подорожало
- 16:15 Медики рассказали о сопутствующих заболеваниях жертв коронавируса в Украине
- 15:50 Перед комендантским часом в Черновцах люди штурмовали магазины
- 15:44 Цирк дю Солей бесплатно показал захватывающее шоу
У знаменитого экс-футболиста сборной России родилась пятая дочь (фото)
Бывший футболист «Спартака», «Валенсии» и сборной России Валерий Карпин, работающий главным тренером «Ростова», стал отцом. О прибавлении в семье счастливый отец сообщил в Instagram.
«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!» — написал Валерий Карпин.
Напомним, что у 51-летнего Карпина уже есть две дочери от первого брака: Марии — 24 года, Валерии — 19 лет, а также 20-летняя внебрачная дочь Вероника. В браке с Дарьей Гордеевой у него в сентябре 2018 года родилась дочь Даша.
Валерий Карпин с супругой Дарьей и дочерью Дашей
Отметим, что Валерий Карпин, у которого, кроме российского, также есть паспорта Эстонии (там он родился) и Испании (там играл 11 лет), в составе «Спартака» трижды выигрывал чемпионат России, с «Сельтой» — Кубок Интертото, а в футболке «Реал Сосьедада» стал вице-чемпионом Испании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 89-летний экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун станет отцом.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
Можно ли находиться на улице без маски и закроют ли церкви: что важно знать об ужесточении карантина
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.