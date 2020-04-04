У знаменитого экс-футболиста сборной России родилась пятая дочь (фото)

Спорт

Бывший футболист «Спартака», «Валенсии» и сборной России Валерий Карпин, работающий главным тренером «Ростова», стал отцом. О прибавлении в семье счастливый отец сообщил в Instagram.

«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!» — написал Валерий Карпин.

Напомним, что у 51-летнего Карпина уже есть две дочери от первого брака: Марии — 24 года, Валерии — 19 лет, а также 20-летняя внебрачная дочь Вероника. В браке с Дарьей Гордеевой у него в сентябре 2018 года родилась дочь Даша.

Валерий Карпин с супругой Дарьей и дочерью Дашей

Отметим, что Валерий Карпин, у которого, кроме российского, также есть паспорта Эстонии (там он родился) и Испании (там играл 11 лет), в составе «Спартака» трижды выигрывал чемпионат России, с «Сельтой» — Кубок Интертото, а в футболке «Реал Сосьедада» стал вице-чемпионом Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 89-летний экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун станет отцом.

Фото Instagram

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