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Происшествия

В Киеве мужчина головой ударил сотрудницу магазина и с кулаками набросился на кассира: шокирующее видео

8:25 6 апреля 2020 717
в магазине
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве на Левобережной в магазине Roshen произошел шокирующий инцидент — неизвестный мужчина головой ударил сотрудницу магазина, а затем с кулаками набросился на кассира. Ранее в столичном супермаркете группа юнцов зверски избила охранника.

Видео в Facebook из магазина на Левобережной опубликовала Марика Гурина. Женщина пишет, что в магазине нет охраны, а справиться с большим и агрессивным покупателем она бы не смогла.


Но снятое видео помогло пострадавшим сотрудницам Roshen.

В сети возмутились тому, что в магазине продавцы работают без охраны. В подобном случае им некому помочь, ведь милиция приедет через некоторое время.

Напомним, ранее в Запорожье неадекват ранил ножом продавца. А в России покупатели устроили погром в супермаркете.

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