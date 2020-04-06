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В Киеве мужчина головой ударил сотрудницу магазина и с кулаками набросился на кассира: шокирующее видео
В Киеве на Левобережной в магазине Roshen произошел шокирующий инцидент — неизвестный мужчина головой ударил сотрудницу магазина, а затем с кулаками набросился на кассира. Ранее в столичном супермаркете группа юнцов зверски избила охранника.
Видео в Facebook из магазина на Левобережной опубликовала Марика Гурина. Женщина пишет, что в магазине нет охраны, а справиться с большим и агрессивным покупателем она бы не смогла.
Но снятое видео помогло пострадавшим сотрудницам Roshen.
В сети возмутились тому, что в магазине продавцы работают без охраны. В подобном случае им некому помочь, ведь милиция приедет через некоторое время.
Напомним, ранее в Запорожье неадекват ранил ножом продавца. А в России покупатели устроили погром в супермаркете.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...