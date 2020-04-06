Самоубийство врача «Реймса», заразившегося коронавирусом: появились новые детали (фото)

Спорт

Заразившийся коронавирусом врач шестикратного чемпиона Франции по футболу «Реймса» Бернар Гонсалес совершил самоубийство, сообщает Le Parisien. Известно, что 60-летний доктор команды, занимающей в остановленном чемпионате страны пятое место, был в самоизоляции у себя дома вместе с женой, у которой также выявили COVID-19.

Сообщается, что Гонсалес, который проработал в «Реймсе» 23 года, объяснил свой поступок в предсмертной записке, назвав причиной суицида именно коронавирус.

Президент «Реймса» Жан-Пьер Кайо сделал заявление по поводу самоубийства Бернара Гонсалеса.

«Я шокирован этой новостью и не могу подобрать слова. Эта пандемия затрагивает «Реймс» в самое сердце. Кайо — это личность из Реймса и великолепный профессионал, который покинул нас. Его 20-летняя миссия в клубе была выполнена с максимальным профессионализмом, страстью и самоотверженностью. Доктор Гонсалес в самые тяжелые периоды для клуба работал на общественных началах. Отличаясь точностью и высокой квалификацией, в душе он был художником.

Конечно, между нами были трения, дружеские разногласия, но для нас это было как игра. Он был для меня личным доктором. Все мысли сотрудников клуба, для которых он останется сильной фигурой, направлены на поддержку его жены и родителей", — говорится в заявлении босса «Реймса» на сайте клуба.

Доктор Бернар Гонсалес проработал в «Реймсе» 23 года

Отметим, что в свое время «Реймс» дважды играл в финале Кубка европейских чемпионов, но оба раза уступил «Реалу» (3:4 — в 1956-м и 0:2 — в 1959-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-президент «Реала» Лоренцо Санс умер от коронавируса.

Фото ФК «Реймс»

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