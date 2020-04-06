Самая многодетная мама Британии родила 22-го ребенка в 45 лет (фото)

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Самая многодетная мама Великобритании родила 22-го ребенка — девочку. Хотя ранее обещала остановиться на 20 отпрысках. Как сообщает издание The Sun, роды на этот раз продлились десять часов. Предыдущие роды Сью Редфорд, которые состоялись в 2018 году, заняли всего 12 минут и были самыми быстрыми из всех. Тогда на свет также появилась девочка — получившая имя Бонни Рэй.

45-летняя Сью Редфорд, проживающая вместе со своим 49-летним мужем-пекарем Ноэлем в городе Моркам (графство Ланкашир), говорит, что на этот раз очень боялась отправляться в роддом — из-за пандемии коронавируса. Однако все обошлось.

Насчет имени новорожденной большое семейство пока что не договорилось, так как все предлагают разные варианты. Но у них есть время хорошо все обдумать — как говорит Сью, в данный момент все равно нет возможности зарегистрировать ребенка из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Сью Редфорд провела беременной в общей сложности 800 недель своей жизни. Первого ребенка она родила в 14 лет. Сейчас старшему сыну Сью и Ноэля Кристоферу уже 30 лет и у него есть двое собственных детей. А у их старшей дочери, 26-летней Софи, трое малышей.

У супругов Рэдфорд есть также 24-летняя Хлое, 22-летний Джек, 21-летний Дэниел, 19-летний Люк, 18-летняя Милли, 17-летняя Кэти, 16-летний Джеймс, 15-летняя Элли, 14-летняя Эйми, 12-летний Джош, 11-летний Макс, девятилетняя Тилли, восьмилетний Оскар, семилетний Каспар, четырехлетняя Хэлли, трехлетняя Фиби, двухлетний Арчи и 17-месячная Бонни.

В 2014 году Сью родила мертворожденного мальчика.

Семья Редфорд живет в доме с десятью спальнями и получает пособие на детей в размере 170 фунтов в неделю (около 208 долларов). При этом на питание уходит еженедельно в среднем 350 фунтов (примерно 430 долларов).

Самой же плодовитой в мире женщиной считается жительница Уганды, которая к 40 годам родила 44 ребенка.



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