- 09:26 Что страшнее для экономики — карантин или коронавирус? Ответ сто лет назад дала эпидемия "испанки"
- 09:12 Больше 40 тысяч погибших: на росТВ проговорились о масштабах эпидемии коронавируса
- 09:11 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:56 Самая многодетная мама Британии родила 22-го ребенка в 45 лет
- 08:48 Самоубийство врача «Реймса», заразившегося коронавирусом: появились новые детали
- 08:25 В Киеве мужчина головой ударил сотрудницу магазина и с кулаками набросился на кассира: шокирующее видео
- 08:15 Страстный танец Тины Кароль и слезы Потапа: на «Голосі країни» впервые изменили правила нокаутов
- 08:14 От пневмонии умерла канадская актриса — мать кинозвезды Кифера Сазерленда
- 07:55 На Житомирщине сожгли парк, который высадили в память о погибших бойцах АТО
- 07:47 Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали свою двухмесячную дочь Машу
- 07:44 Тельца ждет выгодное предложение, а Рака – перемены в семейной жизни: гороскоп на неделю
- 07:29 Ароматный хлеб с хрустящей корочкой: легкий рецепт
Самая многодетная мама Британии родила 22-го ребенка в 45 лет (фото)
Самая многодетная мама Великобритании родила 22-го ребенка — девочку. Хотя ранее обещала остановиться на 20 отпрысках. Как сообщает издание The Sun, роды на этот раз продлились десять часов. Предыдущие роды Сью Редфорд, которые состоялись в 2018 году, заняли всего 12 минут и были самыми быстрыми из всех. Тогда на свет также появилась девочка — получившая имя Бонни Рэй.
45-летняя Сью Редфорд, проживающая вместе со своим 49-летним мужем-пекарем Ноэлем в городе Моркам (графство Ланкашир), говорит, что на этот раз очень боялась отправляться в роддом — из-за пандемии коронавируса. Однако все обошлось.
Насчет имени новорожденной большое семейство пока что не договорилось, так как все предлагают разные варианты. Но у них есть время хорошо все обдумать — как говорит Сью, в данный момент все равно нет возможности зарегистрировать ребенка из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции.
Сью Редфорд провела беременной в общей сложности 800 недель своей жизни. Первого ребенка она родила в 14 лет. Сейчас старшему сыну Сью и Ноэля Кристоферу уже 30 лет и у него есть двое собственных детей. А у их старшей дочери, 26-летней Софи, трое малышей.
У супругов Рэдфорд есть также 24-летняя Хлое, 22-летний Джек, 21-летний Дэниел, 19-летний Люк, 18-летняя Милли, 17-летняя Кэти, 16-летний Джеймс, 15-летняя Элли, 14-летняя Эйми, 12-летний Джош, 11-летний Макс, девятилетняя Тилли, восьмилетний Оскар, семилетний Каспар, четырехлетняя Хэлли, трехлетняя Фиби, двухлетний Арчи и 17-месячная Бонни.
В 2014 году Сью родила мертворожденного мальчика.
Семья Редфорд живет в доме с десятью спальнями и получает пособие на детей в размере 170 фунтов в неделю (около 208 долларов). При этом на питание уходит еженедельно в среднем 350 фунтов (примерно 430 долларов).
Самой же плодовитой в мире женщиной считается жительница Уганды, которая к 40 годам родила 44 ребенка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...