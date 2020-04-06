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Больше 40 тысяч погибших: на росТВ проговорились о масштабах эпидемии коронавируса (видео)

9:12 6 апреля 2020 312
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России, где официально заявили о первой смерти пациентки с коронавирусной инфекцией в середине марта, телеведущая заявила о 40 тысячах умерших людей с COVID-19.

Видео в сеть выложил российский блогер Рустем Адагамов. Так, ведущая сказала, что в России больше пяти тысяч заразившихся, больше сорока тысяч умерших и свыше 200 тысяч людей находятся под наблюдением.

«Не оговорилась, а проговорилась», — прокомментировал это сообщение один из интернет-пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский политолог бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей. заявлял, что власти РФ скрывают истинные масштабы распространения коронавируса в России.

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