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В Гидропарке в Киеве "качки" устроили стычки с полицией: первые фото и видео
В столичном Гидропарке, где недавно напали на журналистов, снимавших сюжет о занимающихся в «качалке» во время карантина, произошли столкновения с полицией, перекрывшей площадку с тренажерами.
Как сообщает издание «Страна», в результате возникшего конфликта несколько человек были задержаны. Пришедшие на спортивную площадку утверждали, что вход в качалку закрыли незаконно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о задержании одного из нападавших на журналистов в столичном Гидропарке.
Фото с сайта https://strana.ua.
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