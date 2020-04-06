Происшествия

В Гидропарке в Киеве "качки" устроили стычки с полицией: первые фото и видео

В столичном Гидропарке, где недавно напали на журналистов, снимавших сюжет о занимающихся в «качалке» во время карантина, произошли столкновения с полицией, перекрывшей площадку с тренажерами.

Как сообщает издание «Страна», в результате возникшего конфликта несколько человек были задержаны. Пришедшие на спортивную площадку утверждали, что вход в качалку закрыли незаконно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о задержании одного из нападавших на журналистов в столичном Гидропарке.

Фото с сайта https://strana.ua.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter