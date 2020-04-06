«Превратилась в китайского пчеловода»: Ани Лорак раскритиковали в сети (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак, которую недавно сравнили с ее коллегой Светланой Лободой, продолжает удивлять сеть своими фото.

Певица решила заняться рекламой масок для лица в сториз. Ани Лорак с маской так удивила поклонников, что они даже не стали репостить ее сториз, хотя делают это постоянно.

А в сети уже успели назвать певицу «китайским пчеловодом».

Отметим, что Ани Лорак уже несколько недель не балует поклонников новыми фото. А те редкие кадры, которые появляются в ее блоге, вызывают критику.

Также отметим, что певица сейчас должна быть на самоизоляции, ведь она присутствовала на вечеринке Аллы Крутой, куда приходил больной коронавирусом Лев Лещенко. Но сама певица об этом молчит.

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