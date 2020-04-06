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В Днепре "накрыли" крупную ботоферму с кураторами из России
В Днепре специалисты по кибербезопасности из СБУ разоблачили очередную ботоферму, через которую распространяли фейки о COVID-19, и которой руководили из Российской Федерации. Ранее украинская спецслужба разоблачила интернет-агитаторов в Киеве.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, организаторы ботофермы разместили оборудование в одном из бизнес-центров Днепра. Мощность «фермы» — более пяти тысяч ботов, которые работали под видом украинцев, но на самом деле использовали фейковые персональные данные.
«Необходимое оборудование организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Кроме фейков о COVID-19, злоумышленники также призвали в соцсетях к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти», — отметили в СБУ.
Тем временем источник в СБУ рассказал «ФАКТАМ», что чаще всего деятельность подобных ботоферм курируется представителями ФСБ России. Финансирование происходит через запрещенные в Украине платежные системы, например, Яндекс-деньги.
«Кроме боевых действий на Донбассе, Россия за последние 6−7 лет развернула активную деятельность в сфере информационных технологий ведения войны. Гибридный элемент фактически закреплен в российской военной доктрине. Идет целенаправленное тиражирование фейков, которые из-за своей массовости искажают реальность для множества наших сограждан. На это Кремль денег не жалеет», — рассказал собеседник издания в СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители пресекли в Днепре деятельность интернет-агитатора, который действовал по заданию спецслужб РФ. Местный житель делал фото и видео с пустыми полками в магазинах, фиксировал работу спецтехники и правоохранителей, очереди в аптеки. Затем этим материалы заказчики планировали использовать при подготовке ложных новостей о ситуации в Украине.
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