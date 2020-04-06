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Общество и люди

Ляшко рассказал, как хоронят умерших от коронавируса

11:56 6 апреля 2020 478
Виктор Ляшко
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Тела умерших людей, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, помещают в герметичный мешок, а только потом в гроб. Напомним, что ранее в Днепре заявили о планах запретить вскрытия тел умерших от COVID-19.

Об особенностях похорон умерших с подтвержденным коронавирусом рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в герметичный мешок умерших будут помещать при «значительном выделении физиологических жидкостей».

Наряду с этим все люди, контактирующие с телом, должны быть хорошо защищены. В частности, должны использоваться водонепроницаемые халаты и перчатки, маска или очки, а также респираторы. Виктор Ляшко отметил, что класс защиты респиратора — не ниже FFP2.

Эксклюзивный комментарий судебно-медицинского эксперта Бориса Яворского о том, чем может быть опасен запрет на вскрытие тел умерших от коронавирусной инфекции, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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