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Украина

В Днепре запретят вскрытие умерших от COVID-19 и роют "дополнительные" могилы

16:17 2 апреля 2020 140
Могила
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В связи с пандемией коронавируса в Днепре (по состоянию на 2 апреля в Днепропетровской области заболели 10 человек, а один умер) на городских кладбищах вырыли 600 могил под возможное захоронение умерших от COVID-19.

Об этом на своей страничке в социльных сетях написал мэр Днепра Борис Филатов и добавил: «Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему».

По его словам, городские власти закупили тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, а судмедэксперты и санитары в моргах обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

«В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подтверженным заболеванием или подозрением на коронавирус. Выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров», — сообщил Борис Филатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первая смерть заболевшего коронавирусом зафиксирована в Киеве 2 апреля — 70-летнего мужчину накануне госпитализировали.

Иллюстративное фото.

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