Под смерть от коронавируса замаскируют множество банальных убийств, — судмедэксперт

Украина

Правоохранители и спецслужбы Украины то и дело разоблачают интернет-агитаторов, распространяющих информацию о заваленных трупами моргах (мол, власти скрывают от нас масштабы эпидемии коронавируса и все мы умрем), а то и открыто призывающих к свержению нынешних властей (за то, что не смогли противостоять эпидемии) и нарушению территориальной целостности Украины. К сожалению, многие пользователи интернета верят подобным фейкам. Видимо, в пику им в соцсетях начали распространять противоположную информацию. Например, о знакомых в морге, которые рассказывают, что нет никаких умерших от коронавируса, зато всем специалистам раздают методички с фотографиями пораженных легких и других органов — чтобы в случае чего можно было точно установить смерть от коронавируса. Однако новость о запрете на вскрытие не только официально подтвержденных умерших от коронавируса, но и покойников с подозрением на инфицирование, похоже, не совсем фейк. По крайней мере, мэр Днепра Борис Филатов пообещал это реализовать. Не исключено, что подобная практика может распространиться на всю Украину. В какой мере завалены морги, а также нужно ли проводить вскрытие умерших от коронавируса, «ФАКТАМ» рассказал судебно-медицинский эксперт, завотделом Одесского областного бюро судмедэкспертизы Борис Яворский.

— Это еще не та стадия эпидемии, когда морги должны быть завалены. Даже если мы действительно допустим, что коронавирус приводит к такому фатальному заболеванию с высокой летальностью, — считает Борис Яворский. - График распространения инфекции еще на почти горизонтальном участке, нет того количества инфицированных, которое может привести к массовым смертям. Поэтому можно смело говорить, что морги не завалены. Может быть, еще не завалены, но будут завалены впоследствии. Посмотрим. На сегодняшний день смертность, например, в Одессе, судя по количеству поступлений к нам, к моим коллегам-патологоанатомам, не превышает среднестатистической в этот период.

Что касается методичек, которые якобы предоставили всем судмедэкспертам и патологоанатомам, я был бы очень рад, если бы такие инструкции присылали. Все, что у нас есть, — это то, что мы сами находим: в литературе, роемся в статьях, делимся опытом с коллегами. К счастью, есть интернет, коллеги (настоящие профессионалы, а не фейкометы), которые уже сталкивались с такими пневмониями в других странах, городах. И они делятся с нами своими наблюдениями.

Пока что к нам каких-то централизованных методичек не поступало. Хотя было бы очень здорово, если бы они имелись.

Надо еще понимать, что пневмония, на самом деле, не очень частая вещь. Как первичное заболевание, без каких-то изначальных хронических предпосылок, вообще редко встречается. Больные пневмониями находятся на достаточно пристальном учете. Они — один из параметров оценки качества системы здравоохранения в стране. Им вне связи с какими-то эпидемиями уделяется пристальное внимание.

Не хотелось бы особо никого успокаивать, но надо понимать, что сейчас еще не тот этап эпидемии, когда можно столкнуться с действительно массовой летальностью. Пока идет период накопления инфицированных, больных, носителей. И, по моим наблюдениям, к концу апреля — началу мая станет окончательно понятно, с чем мы столкнулись, насколько кривая графика заболеваемости разродится летальностью или не разродится.

— В Днепре собираются запретить вскрытия тел, которые инфицированы или могут быть инфицированы коронавирусом. Возможно, такую практику распространят на всю страну. Нужен ли этот запрет, чем он чреват и что даст?

- В нашей стране возможно что угодно. Технически — можно запретить вскрытия. Однако, принимая такое решение, нужно понимать, к каким последствиям оно приведет. В данном случае и разрешение на вскрытия умерших от коронавируса, и запрет имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Положительный момент решения не проводить вскрытия — щадящее отношение к работникам судебно-медицинских и патологоанатомических структур. Врачи и средний медперсонал, которые этим занимаются, будут ограждены от возможности заразиться. Вернее, теоретически ограждены, поскольку есть масса других вирусоносителей. Хотя риск заражения все же снизится.

Но, с другой стороны, это приведет к совершенно непрогнозируемому и не поддающемуся оценке искажению статистических данных. Не вскрывать умерших от коронавируса — это полностью утратить возможность контроля и понимания структуры летальности, а значит, особенностей течения заболевания. Это может привести к совершенно фатальным ошибкам в оценке эпидемии. Кроме того, решение не брать на вскрытие умерших от COVID-19 может привести к тому, что коронавирус станет прикрытием банальных убийств. Придуши человека подушкой, скажи всем, что у него коронавирус, — труп быстренько сожгут, и все будет тип-топ. Запретить вскрытия — это, с моей точки зрения, открыть ящик Пандоры.

Если же оставить работу с умершими в классической схеме, проводить вскрытия как положено — это позволит избежать вышеуказанных проблем, трезво понимать структуру летальности, но при этом рисковать, что называется, «личным составом».

Как сообщали «ФАКТЫ», украинские медработники уже заражаются коронавирусом. Так, в одной из общин на Тернопольщине заболели более трех десятков врачей, а медикаментов осталось на несколько дней.

Актуальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине можно найти здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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