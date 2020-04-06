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В Донецке разбросали "коронавирусные" листовки (фото)
На временно оккупированных территориях Донецкой области, где местные «власти» заявляли о завезенном из России коронавирусе, разбросали листовки, предупреждающие людей, что боевики — смертельная опасность заражения COVID-19.
Фотографии, сделанные в Донецке, в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «На территории Донецка неизвестные распространили листовки. Российские оккупанты с помощью курсантов быстро начали мероприятия по их сбору. „МГБ“ проводит расследование», — пишет офицер на своей страничке в Facrbook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия перебросила на оккупированные части Донецкой и Луганской областей, где «коронавируса нет», военных вирусологов. «Власти» берут с местных медиков подписку о неразглашении информации и заставляют их ставить диагноз ОРВИ.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!