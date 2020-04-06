Синоптик рассказала о погоде на Благовещенье

Общество и люди

Во вторник, 7 апреля, на Благовещение, в Украине по-прежнему будет сухо и солнечно — температура воздуха днем местами повыситься до +15+20 градусов.

«Антициклон прочно стоит перед Украиной, поэтому о осадках, хоть маленьких, хоть значительных, речь не идет. Ближайшей ночью температура еще побудет низкой — от 4 тепла до 2 мороза, однако уже днем ​​потеплеет до + 12 + 18 градусов. На востоке прохладнее — до + 9 + 13 градусов, а на западе ожидается до + 15 + 20 градусов», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 7 апреля также будет солнечно, температура воздуха днем — до +16 +17 градусов.

«В ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится. А вот в пятницу, 10 апреля, атмосферный фронт принесет в Украину дожди», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в ботаническом саду имени Фомина в Киеве зацвели первые магнолии, однако гулять в нем нельзя из-за карантина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter