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Синоптик рассказала о погоде на Благовещенье
Во вторник, 7 апреля, на Благовещение, в Украине по-прежнему будет сухо и солнечно — температура воздуха днем местами повыситься до +15+20 градусов.
«Антициклон прочно стоит перед Украиной, поэтому о осадках, хоть маленьких, хоть значительных, речь не идет. Ближайшей ночью температура еще побудет низкой — от 4 тепла до 2 мороза, однако уже днем потеплеет до + 12 + 18 градусов. На востоке прохладнее — до + 9 + 13 градусов, а на западе ожидается до + 15 + 20 градусов», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 7 апреля также будет солнечно, температура воздуха днем — до +16 +17 градусов.
«В ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится. А вот в пятницу, 10 апреля, атмосферный фронт принесет в Украину дожди», — прогнозирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в ботаническом саду имени Фомина в Киеве зацвели первые магнолии, однако гулять в нем нельзя из-за карантина.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!