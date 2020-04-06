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Украина

Почти лето: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели

7:16 6 апреля 2020 85
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и солнечная погода, которую принес нам антициклон, сообщили в Укргидрометцентре.

В понедельник, 6 апреля воздух прогреется до +15 градусов тепла, на западе будет до +17. Ночью на востоке и западе возможны заморозки до -1.

Такая же погода сохранится и во вторник, 7 апреля. На большей территории будет +17, на востоке — +14. В западных областях столбики термометров покажут + 20 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали, что настоящее весеннее тепло вернется в Украину с 6 апреля. А ощутимо потеплеет в мае.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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