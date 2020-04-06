Доллар стремительно дешевеет: упадет ли курс ниже 27 гривен

Деньги

В конце прошлой недели рост курсов иностранных валют приостановился, а нынешняя неделя начинается с заметного укрепления гривни. С пятницы, 3 апреля, доллар подешевел на 23 копейки, а евро — сразу на 52 копейки. По стоянию на 6 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,37 грн за доллар и 29,56 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты за выходные также снизилась на 15−30 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,15 грн, купить — по 27,63 грн; евро — сдать по 29,16 грн, купить — по 29,91 грн.

«Через неделю наличный доллар в банках может стоить около 26,3−26,7 грн»

Если в течение марта Нацбанк в основном продавал валюту, то в апреле он вновь начал ее выкупать. За прошлую неделю НБУ купил на межбанковском валютном рынке 248 млн долларов и вовсе не проводил интервенции по продаже валюты. По данным регулятора, с начала года он приобрел на межбанке валюты на 1,530 млрд долларов, а продал — на 2,748 млрд долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1,218 млрд долларов.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 2,9−3,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,18 грн до 27,37 грн (-2,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,08−28,13 грн до 27,23−27,26 грн (-3,0% - -3,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 27,99−28,57 грн до 27,07−27,53 грн (-3,3% - -3,7%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 2,1% до 1,7% за счет более быстрого снижения курса продажи.

На рынке действует одновременно несколько укрепляющих гривню факторов. Во-первых, увеличили продажу валюты аграрии, пользуясь достаточно благоприятным курсом. Во-вторых, резко сократили спрос на валюту предприятия-экспортеры. Прежде всего — из-за снижения спроса населения на некритический потребительский импорт, дорогостоящую технику и так далее. Такие тенденции, вероятно, будут и в ближайшую неделю.

На этой неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,4 грн, а

наличный доллар в банках — около 26,3−26,7 грн", — прогнозирует Иосуб.

Есть и другие факторы, влияющие на курс национальной валюты. Да и прогнозы некоторых экспертов менее оптимистичны.

«Курс гривни в понедельник утром откатился к отметке 27,29 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Валютный рынок сейчас «тонкий». Ликвидность снизилась, что приводит к повышенным колебаниям. Поэтому даже небольшие перекосы спроса и предложения могут существенно повлиять на курс.

Напомним, НБУ 3 апреля купил 150 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Кроме того, Международный валютный фонд приветствовал поддержку в первом чтении парламентом Украины закона о банковском регулировании и ожидает его окончательного принятия. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что для заключения новой кредитной программы с МВФ на сумму около 8 млрд долларов и получения еще порядка 2 млрд от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка необходимо окончательно принять и ввести в действие законы о рынке земли и банковском регулировании. В рамках первого транша, по словам Зеленского, Украина рассчитывает получить 2 млрд долларов.

Между тем над рынком «висит» новый макроэкномический прогноз правительства по курсу гривни, предполагающий средний бюджетный ориентир курса 29,5 грн за доллар. Несмотря на то что это курс для учета бюджетных платежей и поступлений, он предполагает однозначную перспективу девальвации гривни с текущих уровней.

Вероятно, в ближайшей перспективе курс национальной валюты откатится в зону 27,25 грн за доллар, после чего получит поддержку покупателей. НБУ будет активно приобретать валюту в резервы, что позволит вернуть курс к отметке 27,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

«Пандемия коронавируса повергла мир в рецессию, гораздо более ощутимую, чем мировой финансовый кризис 2008—2009 годов»

Эксперты отмечают, что после принятия парламентом ряда важных законов у Украины появился шанс получить поддержку от Международного валютного фонда. Однако МВФ ожидает окончательного принятия украинским парламентом законодательства о реструктуризации банков и внесения изменений в госбюджет на 2020 год в связи с распространением коронавируса.

«Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия, — заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман. - Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие распространения COVID-19. Также МВФ призывает украинскую власть продолжать работу со Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли».

Кстати, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что пандемия коронавируса повергла мир в рецессию намного более ощутимую, чем мировой финансовый кризис 2008—2009 годов. Об этом она сказала на пресс-конференции, проведенной совместно с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом.

«Поскольку мир реагирует на COVID-19, иногда может показаться, что необходимо найти компромисс: либо спасти жизни, либо сохранить средства к существованию. На самом деле это ложная дилемма: взятие вируса под контроль и спасение жизней необходимо для спасения средств к существованию», — говорится в их совместном заявлении.

При этом Кристалина Георгиева отметила, что развивающиеся экономики, к которым относится и Украина, особенно уязвимы в данный момент. Их системы здравоохранения неустойчивы, и они сильно пострадали.

«Спрос на наше финансирование взлетел до небес. Фактически ни разу за 75 лет существования нашего института так много стран не нуждались в чрезвычайном финансировании. До сих пор к нам не обращались 85 стран, причем все одновременно», — сообщила глава МВФ.

По ее словам МВФ использует ресурс в размере 1 триллиона долларов. Кроме того, МВФ намерен удвоить доступность чрезвычайных ресурсов, которые могут помочь развивающимся странам, с 50 до 100 млрд долларов. Украина также сможет рассчитывать на финансовую помощь из этих средств.

Стоит напомнить, что в интервью «ФАКТАМ» инвестиционный банкир и известный блогер Сергей Фурса рассказал, какие угрозы для экономики Украины несет ужесточающийся карантин и начавшийся мировой финансово-экономический кризис. Однако эксперт считает, что при определенных условиях, в частности при поддержке со стороны МВФ, наша экономика сможет пережить тяжелые времена.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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