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"Голый и без маски": в столичном Гидропарке полицейские ловили "моржа" (видео)
В столичном Гидропарке, где утром 6 апреля посетители известной «качалки» пытались попасть на площадку с тренажерами, полицейские по пляжу ходили за мужчиной в плавках.
«В Гидропарке 10 полицейских снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он…», — комментирует видео журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, выложившая видео на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 6 апреля власти ввели в Украине новые ограничения из-за коронавируса.
Эксклюзивный материал о том, за что могут наказать украинцев, нарушающих эти самые ограничительные меры, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!