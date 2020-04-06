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Общество и люди

"Голый и без маски": в столичном Гидропарке полицейские ловили "моржа" (видео)

13:46 6 апреля 2020 283
Пловец в Гидропарке
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В столичном Гидропарке, где утром 6 апреля посетители известной «качалки» пытались попасть на площадку с тренажерами, полицейские по пляжу ходили за мужчиной в плавках.

«В Гидропарке 10 полицейских снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он…», — комментирует видео журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, выложившая видео на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 6 апреля власти ввели в Украине новые ограничения из-за коронавируса.

Эксклюзивный материал о том, за что могут наказать украинцев, нарушающих эти самые ограничительные меры, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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