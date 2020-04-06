Выгуливать улиток в парке формально не запрещено: как не попасть на штраф во время карантина

Украина

Не так давно украинцам предлагали собаками рассчитаться за коммунальные услуги. Но те, кто все же не расстался с четвероногими друзьями, оказались в выигрыше в условиях ужесточения карантина. С сегодняшнего дня сдача животных в почасовую аренду может стать прибыльным бизнесом. Ведь только сопровождая их, можно посетить лесопарки и прибрежные зоны. Известный адвокат Иван Либерман рассказал «ФАКТАМ», можно выгуливать только собак или же кошки, хорьки, черепахи и улитки из террариума тоже являются пропуском в парк.

— Закон определяет, кого относят к домашним животным: это «собаки, кошки и другие животные, которые в течение длительного исторического периода традиционно содержатся и разводятся человеком для удовлетворения потребностей в общении, а также животные видов или пород, искусственно выведенных человеком для удовлетворения эстетических потребностей». Но исчерпывающего, законченного списка нет. Формально из учебника биологии за пятый класс известно, что и собаки, и птицы, и рыбы с улитками относятся к животному миру. А «условия содержания животных должны удовлетворять их естественные потребности в пище, воде, сне, движениях, контактах с себе подобными, в естественной активности и другие потребности». Поэтому если не уточнить конкретно, кого можно выгуливать в запретных зонах, то люди будут ходить с кем угодно: и с бульдогами, и с хомячками, — считает Либерман.

Впрочем, для тех, кто не смог разжиться домашними животными, предлагаются другие варианты. Например, гулять с поводком. Мол, собака убежала, ищу… Или же вообще без ничего — якобы где-то здесь ползает ваш ужик или черепаха. Насколько эти «лайфхаки» законны, нужно ли снимать маску по требованию правоохранителей и можно ли ехать в транспорте группой более двух человек, читайте в интервью Ивана Либермана «ФАКТАМ».

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