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Шоу-бизнес

Алина Гросу оригинально поздравила с юбилеем "крестную" Ирину Билык (видео)

15:14 6 апреля 2020 137
Ирина Билык с Алиной Гросу
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Алина Гросу (GROSU) оригинально поздравила с днем рождения свою крестную маму в шоу-бизнесе Ирину Билык, которая 6 апреля отмечает 50-летний юбилей. Именно Билык в свое время помогала маленькой Алине делать первые шаги в шоу-бизнесе, снялась с 5-летней звездочкой в клипе «Бджілка».

К юбилею наставницы Гросу подготовила для нее оригинальный подарок — перепела ее хит «Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.».

«Нас очень многое связывает. Ирочка, можно сказать, открыла мне дорогу в шоу-бизнес и подарила много красивых песен. Я приготовила сюрприз в честь её дня рождения. Это особенная песня, в своё время она вызвала много разногласий и споров. Я не ищу легких путей и поэтому дала новую жизнь именно этой композиции. Мне, человеку, не употребляющему никаких наркотических веществ, было достаточно сложно показать в клипе другую реальность», — рассказала Алина Гросу.

Впервые свой день рождения Ирина Билык отмечает не в компании друзей и близких, а онлайн. Из-за карантина звезда изолировалась в своем доме.

Большое интервью народной артистки Украины Ирины Билык о семье, новом муже и сыне Табризе читайте в «ФАКТАХ».

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