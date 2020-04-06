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Ирина Билык отмечает 50-летний юбилей онлайн
Одна из самых ярких украинских артисток Ирина Билык, которая изолировалась из-за карантина в своем загородном доме, 6 апреля отмечает 50-летний юбилей. Народная артистка не скрывает свой возраст и готова была разделить праздник с многочисленными поклонниками.
«Горжусь тем, что мне будет 50 лет. При этом выгляжу я и чувствую себя замечательно! После этой даты в жизни начинается новый этап. И после 50 мы можем быть только лучше!», — говорила в недавнем интервью Ирина.
День рождения певица планировала отметить на сцене грандиозным сольным концертом в рамках юбилейного тура. Но коронавирус кардинально изменил планы звезды. Ирина впервые празднует свой день рождения в одиночестве. Точнее, соберет друзей не за большим столом, а онлайн.
«Так я еще никогда не праздновала. Приготовлю несколько своих любимых блюд, сяду за стол и буду отмечать со всеми по скайпу», — говорит Ирина.
Напомним, Ирина Билык, о громких романах которой рассказывают анекдоты, обрела женское счастье. Она впервые официально вышла замуж за стилиста и фотографа Аслана Ахмадова. Пара воспитывает 4-летнего сына Табриза, которого родила суррогатная мать.
В интервью «ФАКТАМ» Ирина Билык откровенно рассказала о нервных срывах, семье на две страны, воспитании сына и раскрыла секреты своей красоты.
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