- 15:43 Google посвятил дудл коронавирусу
- 15:42 Украинский военный стал лучшим иностранным выпускником британской Королевской академии
- 15:39 "Военные поступили хорошо": в парламенте Ирана нашли оправдание расстрелу украинского "Боинга"
- 15:23 Масла и сахара в Украине хватит на три недели, — Минэкономики
- 15:22 Больных коронавирусом российских военных будут свозить в оккупированный Крым
- 15:14 Алина Гросу оригинально поздравила с юбилеем "крестную" Ирину Билык
- 15:11 Выгуливать улиток в парке формально не запрещено: как не попасть на штраф во время карантина
- 15:05 Стало известно, когда пенсионерам выплатят обещанную Зеленским тысячу гривен
- 14:48 Руни оценил: дети экс-вратаря «Эвертона» на карантине воссоздали голы звезд футбола
- 14:46 Названы самые распространенные болезни у умерших от коронавируса украинцев
- 14:45 Тельца ждет выгодное предложение, а Рака – перемены в семейной жизни: гороскоп на неделю
- 14:26 Пил алкоголь и смотрел порнофильмы: во Франции бездомный поляк устроил карантин в супермаркете
Больных коронавирусом российских военных будут свозить в оккупированный Крым
В аннексированный Крым, где жителей полуострова отправили на самоизоляцию до 30 апреля, российское Минобороны планирует направлять военнослужащих с COVID-19 и размещать их в Севастополе.
Как передает «АрмияИнформ», с этой целью в России начали готовить госпитальное судно «Енисей» ЧФ РФ, которое последние два десятка лет используют как поликлинику для проведения медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования.
О планах Минобороны РФ российским массмедиа заявил так называемый «и.о. севастопольского губернатора» Михаил Развожаев, надеющийся, что до размещения на судне больных военных «дело не дойдет».
Судно «Енисей» — одно из четырех подобных в российском флоте, оно может разместить до 450 больных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил об установке блок-постов на мосту через Керченский пролив и 100-процентной проверке всех пассажиров авто, следующих через путепровод.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.