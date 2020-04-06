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Украина

Больных коронавирусом российских военных будут свозить в оккупированный Крым

15:22 6 апреля 2020 187
Госпитальное судно «Енисей» ЧФ РФ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В аннексированный Крым, где жителей полуострова отправили на самоизоляцию до 30 апреля, российское Минобороны планирует направлять военнослужащих с COVID-19 и размещать их в Севастополе.

Как передает «АрмияИнформ», с этой целью в России начали готовить госпитальное судно «Енисей» ЧФ РФ, которое последние два десятка лет используют как поликлинику для проведения медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования.

О планах Минобороны РФ российским массмедиа заявил так называемый «и.о. севастопольского губернатора» Михаил Развожаев, надеющийся, что до размещения на судне больных военных «дело не дойдет».

Судно «Енисей» — одно из четырех подобных в российском флоте, оно может разместить до 450 больных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил об установке блок-постов на мосту через Керченский пролив и 100-процентной проверке всех пассажиров авто, следующих через путепровод.

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