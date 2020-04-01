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Украина

Боятся коронавируса: на Крымском мосту соорудят блокпост

11:48 1 апреля 2020 160
Крымский мост
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Крыму, где оккупационные «власти» еще 21 марта сообщили о первом случае коронавирусной инфекции, решили организовать блок-пост на мосту через Керченский пролив.

Об этом заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов. Карантинные мероприятия обещают ввести в 00:00 в четверг, 2 апреля. В частности, будут досматривать весь автотранспорт, следующий по Крымскому мосту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупационные власти запретили крымчанам с местной регистрацией и гражданам России выезжать на материковую территорию Украины.

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