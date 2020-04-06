Украина

В оккупированном Крыму, марш на который временно отменен из-за пандемии коронавируса, «власти» продлили режим самоизоляции для всех жителей полуострова.

Об этом говорится в указе самозваного «главы республики».

В документе говорится, что с 3 апреля по 30 апреля необходимо обязать граждан не покидать места проживания.

Уточняется, что выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним питомцем, а также для похода в аптеку или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медицинской помощью.

Как известно, утром в воскресенье, 5 апреля, в аннексированном Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Число инфицированных возросло до 20 человек. При этом данная статистика, по мнению некоторых экспертов, может оказаться заниженной, как и по данные по стране-оккупанту.

Напомним, что по данным на 22:00 5 апреля, в Украине подтверждены 1308 случаев COVID-19. Зафиксированы 37 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали об очередном скандале, в который попал президент РФ Владимир Путин с захваченным Крымом: Европейский Союз жестко отреагировал на его указ, которым территорию аннексированного Крыма и Севастополь включили в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где лицам без российского гражданства запрещено владеть землей. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В Брюсселе считают новый указ Путина еще одной попыткой насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию и подчеркивают, что Крым является частью Украины.

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