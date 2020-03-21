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Google посвятил яркий дудл Леониду Утесову
Google решил отвлечь интернет-пользователей от мрачных новостей о пандемии коронавируса, создав праздничный логотип в честь 125-летия со дня рождения эстрадного певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова. Напомним, предыдущий праздничный дудл появился в честь Международного женского дня.
На рисунке именинник вдохновенно дирижирует собственным джазовым оркестром, давая понять, что в мире все еще остаются незыблемые ценности — музыка, молодость и весна.
Настоящее имя Леонида Утесова — Лазарь Вайсбейн. Он родился в Одессе в 1895 году. В 1928 году создал собственный джазовый оркестр и гастролировал с ним по стране, однако настоящую известность ему принесла главная роль в фильме «Веселые ребята».
Напомним, «ФАКТЫ» писали об уроженце Полтавщины, композиторе Исааке Дунаевском, слава к которому также пришла с фильмом «Веселые ребята».
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