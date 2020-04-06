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Деньги

Карантин в Киеве: жители столицы массово не платят за коммуналку

16:09 6 апреля 2020 517
Оплата
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Уровень оплаты коммунальных услуг в Киеве во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, снизился на 15−20%. Об этом сообщает LIGA.net.

«Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Киеве на 27 марта не достигает 80%. По сравнению с февралем киевляне заплатили на 15−20% меньше», — заявила советник по коммуникациям зампредседателя КГГА Юлия Грамотная.

По ее словам, 80% — это пятилетний минимум. Так, в феврале, уровень оплаты в Киеве составил 95%. Суммарная задолженность киевлян на 1 марта, по данным Минрегиона, достигла 6,8 млрд грн. Это 20,8% от общего долга за коммуналку в Украине.

Наименьшая задолженность за коммунальные услуги — в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль заявил о частичной компенсации украинцам расходов на оплату коммуналки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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