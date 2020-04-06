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На Лукашенко подали заявление в полицию из-за смерти женщины от коронавируса в Беларуси
В четверг, 2 апреля, в Витебске от пневмонии умерла 68-летняя женщина. У нее был обнаружен коронавирус. При этом официально в Беларуси замалчивают информацию о пандемии, сообщает Белсат.
Лидия Матвеева, 68-летняя жительница Полоцка, несколько недель лежала в отделении неврологии Витебской областной клинической больницы.
«Диагноз меняли три раза», — сказал ее сын Александр Матвеев, проживающий во Франции и поддерживавший связь с мамой по телефону.
Александр живет во Франции и не может приехать в Беларусь, пока закрыты границы. Он регулярно поддерживал связь с мамой, пока ее не перевели в реанимацию. После этого о состоянии женщины информировали родственники, живущие в Беларуси:
«Ей прописали антибиотики, и через несколько дней она оказалась в реанимации с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ. 2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было не возможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз „коронавирус“ был поставлен только в морге», — сообщила родственница Лидии Матвеевой.
Свидетельство о смерти:
По словам родственников, женщину лечили в обычной палате, где было несколько человек.
Александр Матвеев обратился в Полоцкий РОВД с заявлением: «Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича,
В субботу, 4 апреля, Лидию Матвееву похоронили в Полоцке — в закрытом гробу на армейском кладбище. В тот же день родственников умершей посетили милиционеры с проверкой по заявлению.
Ранее сообщалось, что Лукашенко подверг сомнению опасность коронавируса. Он назвал пандемию психозом.
Фото: Белсат
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