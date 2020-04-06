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На Лукашенко подали заявление в полицию из-за смерти женщины от коронавируса в Беларуси

17:34 6 апреля 2020 715
Больница в Витебске
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 2 апреля, в Витебске от пневмонии умерла 68-летняя женщина. У нее был обнаружен коронавирус. При этом официально в Беларуси замалчивают информацию о пандемии, сообщает Белсат.

Лидия Матвеева, 68-летняя жительница Полоцка, несколько недель лежала в отделении неврологии Витебской областной клинической больницы.

«Диагноз меняли три раза», — сказал ее сын Александр Матвеев, проживающий во Франции и поддерживавший связь с мамой по телефону.

Александр живет во Франции и не может приехать в Беларусь, пока закрыты границы. Он регулярно поддерживал связь с мамой, пока ее не перевели в реанимацию. После этого о состоянии женщины информировали родственники, живущие в Беларуси:

«Ей прописали антибиотики, и через несколько дней она оказалась в реанимации с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ. 2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было не возможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз „коронавирус“ был поставлен только в морге», — сообщила родственница Лидии Матвеевой.

Свидетельство о смерти:

Свидетельство о смерти

По словам родственников, женщину лечили в обычной палате, где было несколько человек.

Александр Матвеев обратился в Полоцкий РОВД с заявлением: «Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь. Который, находясь на посту Президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больницы города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна».

В субботу, 4 апреля, Лидию Матвееву похоронили в Полоцке — в закрытом гробу на армейском кладбище. В тот же день родственников умершей посетили милиционеры с проверкой по заявлению.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подверг сомнению опасность коронавируса. Он назвал пандемию психозом.

Фото: Белсат

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Больница в Витебске

На Лукашенко подали заявление в полицию из-за смерти женщины от коронавируса в Беларуси

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