Мир

На Лукашенко подали заявление в полицию из-за смерти женщины от коронавируса в Беларуси

В четверг, 2 апреля, в Витебске от пневмонии умерла 68-летняя женщина. У нее был обнаружен коронавирус. При этом официально в Беларуси замалчивают информацию о пандемии, сообщает Белсат.

Лидия Матвеева, 68-летняя жительница Полоцка, несколько недель лежала в отделении неврологии Витебской областной клинической больницы.

«Диагноз меняли три раза», — сказал ее сын Александр Матвеев, проживающий во Франции и поддерживавший связь с мамой по телефону.

Александр живет во Франции и не может приехать в Беларусь, пока закрыты границы. Он регулярно поддерживал связь с мамой, пока ее не перевели в реанимацию. После этого о состоянии женщины информировали родственники, живущие в Беларуси:

«Ей прописали антибиотики, и через несколько дней она оказалась в реанимации с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ. 2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было не возможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз „коронавирус“ был поставлен только в морге», — сообщила родственница Лидии Матвеевой.

Свидетельство о смерти:

По словам родственников, женщину лечили в обычной палате, где было несколько человек.

Александр Матвеев обратился в Полоцкий РОВД с заявлением: «Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р ., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь. Который, находясь на посту Президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больницы города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна».

В субботу, 4 апреля, Лидию Матвееву похоронили в Полоцке — в закрытом гробу на армейском кладбище. В тот же день родственников умершей посетили милиционеры с проверкой по заявлению.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подверг сомнению опасность коронавируса. Он назвал пандемию психозом.

Фото: Белсат

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter