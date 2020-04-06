«Розовое» суперлуние: что делать и как себя вести

Стиль жизни

8 апреля в 2:34 по Гринвичу (в 5:34 по киевскому времени) произойдет суперлуние, которое называют «розовым». Свое название оно получило не по причине непривычного для Луны в период полнолуния вида, а в честь одного из весенних первоцветов — дикого флокса, который обладает насыщенным розовым цветом. Суперлуние 8 апреля станет самым ярким в 2020 году, поэтому обязательно отразится на земной жизни. О том, что нам принесет это небесное явление, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова. Ранее она дала советы, как, согласно лунному календарю, лучше провести текущую неделю.

— Прежде чем говорить об особенностях нынешнего суперлуния, необходимо вспомнить о том, что вообще представляет собой это явление, — сказала Людмила. - В период суперлуния, которое, как правило, совпадает с полнолунием, Луна приближается к Земле на минимально близкое расстояние, поэтому визуально кажется приблизительно на треть крупнее и ярче, чем обычно.

«Розовое» суперлуние произойдет в знаке зодиака Весы, поэтому можно сказать, что с энергетической точки зрения оно будет очень мощным. Чтобы не пострадать, необходимо соблюсти несколько важных правил. Во-первых, нужно помнить, что это время не подходит для принятия серьезных решений — вы не сможете взвесить все «за» и «против», а потому, скорее всего, сделаете неправильный выбор, о котором впоследствии пожалеете. Особенно это касается профессиональных вопросов — сейчас не стоит устраиваться на работу или увольняться, а также начинать реализацию новых проектов. В личной жизни тоже лучше не торопиться с решительными действиями — если есть хотя бы минимальная возможность, необходимо воспользоваться ею, чтобы отложить их на несколько дней. Если совсем невмоготу сидеть без дела, закончите старые, зависшие по каким-то причинам дела и наведите порядок на рабочем столе.

— Сейчас это сделать не сложно. На что еще обратить внимание?

— Стоит ограничить свои передвижения в пространстве. Как правило, в таких случаях мы говорим о необходимости отмены любых поездок — как командировок, так и путешествий, но поскольку нынешнее суперлуние совпадает с карантином, необходимо соблюдать режим самоизоляции в квадрате, не выходя из дому без уважительных причин.

Рекомендуется также отказаться от любых финансовых операций, даже если это касается всего лишь оплаты коммунальных счетов — досадная и незначительная ошибка или опечатка, допущенная в документе, может привести к серьезным материальным убыткам. А вот для свадьбы, если кто-то решит устроить церемонию в это время, день идеально подходит, даже несмотря на то, что придется провести торжество в отсутствии гостей.

— А что же можно делать во время суперлуния?

— Можно и нужно проводить время с родными и близкими людьми и, особенно, детьми, что как нельзя лучше подходит для режима карантина, которого мы все сейчас придерживаемся. Хорошо также заниматься повседневными домашними делами — это позитивно скажется на энергетике вашего дома. День также благоприятен для отдыха: конечно, в нынешних условиях он не может быть активным. Проводите время, занимаясь неспешными делами — читайте, смотрите хорошее кино.

— Что вы посоветуете предпринять тем, кто проводит карантин на даче?

— В период суперлуния можно высаживать клубневые цветы — пионы, георгины или ирисы — цветущие кустарники. Хорошо пойдут в рост посаженные — или посеянные — в этот день вьющиеся растения, пряные и лекарственные травы. Можно также работать с землей — рыхлить и вскапывать грядки, поливать и подкармливать то, что уже посадили, обрезать и формировать крону у деревьев.

— Как «розовое суперлуние» отразится на нашем здоровье?

— Особого внимания потребуют почки и мочевой пузырь — в период нахождения Луны в знаке Весов вообще и во время суперлуния в частности — велик риск застудить эти органы, поэтому важно избегать их переохлаждения. Нежелательно переедать — это может чрезмерно загрузить поджелудочную железу, а она в это время и так работает на пределе своих возможностей. Не стоит делать инъекции и переливание крови — в случае даже минимального отсутствия стерильности велик риск занесения инфекции. Повременить также надо с любыми, в том числе и пластическими, операциями: уменьшается свертываемость крови и, как следствие, усиливается кровоточивость ран. Зато в это время можно избавляться от лишнего веса — если вы давно собирались сесть на диету, лучше времени и не придумать.

— Как небесная конфигурация скажется на нашем эмоциональном состоянии?

— В это время необходимо внимательно следить за настроением: увы, в это время мы склонны видеть мир и окружающих нас людей в темных тонах и реагировать на события и поступки соответственным — негативным — образом. Мы рискуем стать чересчур эмоциональными, несдержанными в высказываниях и действиях, даже грубыми. Еще один вид реакции на развивающийся в нас в это время пессимизм — чрезмерное употребление алкоголя, что может стать причиной рискованных поступков вплоть до криминальных деяний. Поэтому 8 апреля лучше уж проснуться пораньше и полюбоваться на «розовую луну», тем более что в этом году нас ждут еще несколько ярких и красивых полнолуний — «цветочное» (7 мая), «клубничное» (5 июня) и «голубое» (31 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что астролог Людмила Булгакова составила лунную диету на апрель-2020, подробно расписав, когда голодать и пить травяные отвары, а когда лучше не ограничивать себя в еде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter