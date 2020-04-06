Украина

Закрытая Лавра и пустые улицы: как в Киеве встретили ужесточение карантина (эксклюзивные фото)

В понедельник, 6 апреля, в Украине начал действовать жесткий карантин, связанный с пандемией коронавируса COVID-19.

Киев встретил новые ограничения опустевшими улицами. Но соблюдать карантин собираются далеко не все. Хотя большинство жителей столицы ходят по улицам в медицинских масках, некоторые граждане пытаются не соблюдать запретов. Это касается, в частности, установленного постановлением Кабмина предписания не собираться группами более двух человек.

На улицах Киева отсутствуют автомобильные пробки и непривычно мало прохожих. При этом в понедельник жителей столицы радует солнечная погода. Обстановка в первый день карантина спокойная, коммунальные службы города работают в привычном режиме.

Из необычного — закрытая Киево-Печерская Лавра, в которой коронавирусную инфекцию обнаружили у четырех священнослужителей.

Ранее сообщалось, что в первый день жесткого карантина «качки» устроили стычки с полицией в Гидропарке. Там же правоохранители занимались ловлей «моржа».

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» известный адвокат Иван Либерман рассказал, как гражданам действовать в условиях жесткого карантина, чтобы семейный бюджет не терял огромные суммы из-за произвола недобросовестных стражей порядка.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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