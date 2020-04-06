Украина

В Киево-Печерской Лавре уже четыре случая COVID-19

В Киеве-Печерской Лавре, которую 4 апреля закрыли для посещений, коронавирусную инфекцию диагностировали у четырех священнослужителей. Об этом на ежедневном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Напомним, 5 апреля стало известно о заболевании COVID-19 настоятеля Лавры митрополита Павла.

По словам Кличко, на сегодняшний день в столице уже 267 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 4 смерти. За прошедшие сутки заболели 22 киевлянина, в том числе двое медиков.

Среди инфицированных пятеро женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. Также заболел 8-летний мальчик.

По словам мэра, 9 пациентов госпитализировали в столичные больницы, 13 — лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них — пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19.

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